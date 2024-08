Qué fue “Amigos por el Mundo”, la histórica campaña de Disney que reunió a sus máximas estrellas

La iniciativa fue presentada al mundo a través de la canción “Send it On” interpretada por Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato y Selena Gomez. Los fondos fueron destinados íntegramente al Disney Worldwide Conservation Fund.

En el 2009, Disney Channel lanzó una ambiciosa campaña llamada ‘Friends for Change: Project Green’ (’Amigos por el Cambio’) con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Esta iniciativa reunió a varios de sus artistas más influyentes de la época, incluyendo a Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato y Selena Gomez. La campaña fue presentada al mundo a través de la canción “Send it On”, cuyos beneficios fueron destinados íntegramente al Disney Worldwide Conservation Fund.

Sabían lo influyentes que eran sus estrellas principales para millones de adolescentes en todo el mundo, por lo que su colaboración fue fundamental para poder lograr promover causas tan importantes como la conservación del medio ambiente.

15 años después de su primer stream, “Send it On” es recordada no solo como un éxito musical, sino también como un poderoso mensaje ecológico. “Quien habría pensado que 10 años después, no sólo el tema y el mensaje de la canción seguirían siendo relevantes, sino más importantes que nunca”, destacó la revista PAPER en el décimo aniversario del single. Este medio, además, señala que los fanáticos de la generación Z suelen demostrar su nostalgia en redes sociales al recordar esta campaña.

“Send it On” no sólo fue un éxito en términos de popularidad, alcanzando el puesto 20 en el Billboard Hot 100, sino que también sirvió como un potente mensaje de cambio ambiental. El tema y el video comienzan con Miley Cyrus y Nick Jonas cantando de manera el primer verso acústico, como si estuvieran teniendo una importante conversación, lo que atrajo la atención de sus seguidores al instante.

La campaña destacó acciones cotidianas sencillas que, si son adoptadas por un gran número de personas, tienen el potencial de generar un gran cambio en el medio ambiente. Acciones cotidianas como bajar dos grados la temperatura de la calefacción, no utilizar el modo suspendido de los aparatos electrónicos o comprar productos con la menor cantidad posible de embalaje fueron medidas que el público comenzó a tomar después de ser concientizado acerca de cuidar el medio ambiente.

Paula Dalli, actriz de la serie de Disney Channel La gira, fue elegida como embajadora de esta iniciativa en España. “Me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto, tenemos que hacer algo para ayudar al planeta”, dijo al momento de la selección, siendo una de las representantes de habla hispana en la propuesta.

Cómo evolucionó la campaña y qué valores dejó

A medida que avanzaron en sus carreras, las estrellas de Disney Channel involucradas en “Send it On”, también evolucionaron hacia caminos más maduros. Miley Cyrus sigue siendo una de las reinas del pop, Selena Gomez continúa siendo una de las figuras más influyentes en el mundo y Demi Lovato está activa tanto en la música como eln la actuación. Esta evolución profesional no disminuyó el impacto inicial que tuvieron en la juventud con sus mensajes ecológicos.

Mientras en el 2009 se adoptaba un enfoque más general sobre el medio ambiente, hoy en día figuras como Greta Thunberg lideran un discurso mucho más urgente y específico sobre la justicia climática. Esto refleja un cambio muy importante en la percepción y la seriedad con la que se aborda el problema del cambio climático en la actualidad.

Aunque los días de Amigos por el Cambio quedaron atrás, el legado de esta campaña sigue teniendo mucho valor. Los seguidores pueden seguir apoyando las iniciativas relacionadas con el clima visitando la página web de Disney. El movimiento de “Send it On” y Friends for Change logró sembrar una semilla de conciencia entre los jóvenes de entonces, que hoy son adultos más comprometidos con la preservación del planeta.