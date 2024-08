Catalina Gorostidi habló sobre la versión de que otro ex “Gran Hermano” estaría esperando un hijo

Después de que uno de sus excompañeros dijese que no solo Martín Ku va a ser papá, la cordobesa dio una versión muy distinta.

Este fin de semana, Hernán “el Negro Onty” Ontiveros aseguró otro ex Gran Hermano (Telefe) está esperando un hijo. De esta manera se confirmaría que no solo Martín Ku está a punto de agrandar la familia tras su paso por la casa más famosa del país. Sin embargo, la versión fue desestimada por Catalina Gorostidi, una de jugadoras más polémicas del reality.

En diálogo con Intrusos (América), la cordobesa no dudó en desestimar la información que brindó Ontiveros. “Yo tengo la teoría de que, para mí, está mintiendo, nos mintió a todos en la cara para que lo levanten”, lanzó entre risas y aseguró que ella no está embarazada.

Y remató: “Negro, te quiero, pero te levantaron los portales de todos lados por decir esto. No hay nadie más (que esté esperando un hijo). Entre nosotros ni hablamos de eso”.

Los rumores habían estallado cuando Onty arremetió contra sus excompañeros y publicó: “Cómo se mueren y lo que hacen por una noticia. Y les digo algo, entre los hermanitos hay otro bebé. Pero no voy a decir nada, los ‘botones’ no hicieron historia. ¡Desvívanse averiguando, ahora!”. Tras los dichos de Cata, no salió a terminar con el misterio ni a confirmar si efectivamente se trataba de una fake news.