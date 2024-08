Jenna Ortega última detalles para participar del nuevo proyecto de J.J. Abrams

La película supondrá la primera de Abrams como director tras 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', en 2019.

La actriz nominada al Emmy, Jenna Ortega se encuentra ultimando las negociaciones para protagonizar junto a Glen Powell un futuro proyecto de J.J. Abrams sin título definido. La película supondrá la primera de Abrams como director tras 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', en 2019.

Aunque apenas han trascendido detalles del proyecto, sí sabemos que la película tratará sobre una pareja de jóvenes casados que luchan por sobrevivir contra una entidad sobrenatural. Se espera que el propio Abrams dirija el film a partir de su propio guion, además de producirlo para Warner Bros. a través de su sello de Bad Robot.

Actualmente Ortega se encuentra en plena producción de la segunda temporada de 'Merlina', la exitosa serie de Netflix donde repetirá el papel del icónico personaje de 'La familia Addams'. Además, próximamente la veremos en la esperada secuela de 'Beetlejuice' de Tim Burton (estreno el 6 de septiembre), con Michael Keaton y Winona Ryder. Por último, está vinculada con otros proyectos como la adaptación cinematográfica de Taika Waititi, 'Klara and the Sun' o la comedia negra 'Death of a Unicorn', con Paul Rudd.