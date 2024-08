Granados sobre el lunes negro de los mercados: "Lo que está pasando es timba pura y simple"

El especialista en economía explicó en su columna de este martes los motivos y alcances de la caída de los mercados a nivel mundial que sorprendieron a todos ayer.

El licenciado Osvaldo Granados explicó este martes los motivos que provocaron la caída de los mercados globales en el inicio de la semana, hecho que generó un cimbronazo a nivel mundial y que repercutió, aunque levemente, en Argentina.

"Lo que está pasando es timba pura y simple. La vieja timba que ya se vio durante más de 60 años, pero ahora pasó a nivel mundial. Claro, acá es chiquito, allá son miles de millones de dólares con los fondos comunes de inversión", explicó.

Granados dio detalles de este colapso al detallar que hace algunos años "el banco de Japón puso la tasa de interés a a 0,1% anual, un regalo. Entonces, los fondos comunes de inversión tomaron crédito en yenes, se pasaron a dólares y se fueron a comprar acciones y bonos. El viernes pasado, Japón se cansó y subió la tasa del 0,1 al 0,25%. Ya no era lo mismo. Todo venía subiendo todos los días, era como un juego. Pero no la vieron venir hasta que un día alguien dijo 'no va más' y nadie pudo salir de golpe, entonces se produjo una recesión mundial impresionante".

Sin embargo, destacó que en Argentina las repercusiones fueron leves. "Acá tuvo poco efecto, con el cepo cambiario ¿qué fondo del mundo va a entrar si no puede salir? así que bonos y acciones fueron hacia abajo y después se corrigieron. Todo fue un eco porque estamos alejados del mundo, no existimos".