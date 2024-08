Adaptación de Stephen King podría reunir nuevamente a Sydney Sweeney y Glen Powell

La pareja cinematográfica más icónica de 2023 podrían volver a unir fuerzas en la nueva película de Edgar Wright.

Si hablamos de comedias románticas que levantaron voces en el tiempo reciente no podemos no referirnos a Anyone But You. Desde meses anteriores a su estreno la comedia romántica de Will Gluck llamó la atención de la audiencia principalmente por el elenco protagonista que la integraba, los actores Sydney Sweeney y Glen Powell. Desde fuertes rumores que los vinculan, a una química palpable entre los intérpretes o incluso críticas llamativas, la película no pasó desapercibida el año pasado.

Ahora, parece que la unión entre Sweeney y Powell no ha cerrado la puerta pues hay otro proyecto que apunta a volver a reunirlos otra vez. Se trata de una propuesta completamente diferente, de un género totalmente opuesto, que podría desafiar nuevamente al dúo: la adaptación de otra novela de Stephen King.

En abril Variety confirmaba que Powell liderará la adaptación de The Running Man o El fugitivo, una novela de 1982 que el escritor estadounidense escribió bajo el seudónimo Richard Bachman. Cuatro meses después, varias publicaciones, en las que se encuentra el experto de la industria Daniel Richtman, han compartido que Sydney Sweeney está siendo considerada para ser su compañera de reparto en la película.

Sydney Sweeney

Que los actores vuelvan a trabajar juntos no sería sorpresa: ambos destacaron la gran amistad que surgió entre ellos al filmar Anyone but you y ambos expresaron vivamente el deseo de volver a trabajar juntos en otro proyecto. Incluso en febrero, mientras promocionaba Madame Web, Sydney compartió que ella y Powell estaban "hablando de cosas".

"Por favor, envíennos todos los guiones que tengan. Ya saben que estamos aquí para eso. Ha sido realmente maravilloso leer un montón”, declaró también Glen Powell. “Sydney lee todo, por cierto, y en un tiempo récord. Creo que es la lectora más rápida que he conocido. A mí me lleva un poco más de tiempo, pero estamos leyendo todo y simplemente tratando de ver qué tiene sentido, qué podemos convertir en algo a lo que el público responda".

The Running Man es una historia de ciencia ficción que transcurre en 2025 en un Estados Unidos distópico con un gobierno autoritario donde la televisión es la única realidad. Un concurso televisivo cuyo principal atractivo es la muerte de sus participantes bate récord de audiencia, Ben Richard, padre de una niña enferma y sumido en la más profunda miseria, decide concursar atraído por los extraordinarios premios, aún a sabiendas de que no sobrevivirá. Sometido a una implacable persecución, se plantea un único objetivo: resistir tantos días como sea posible para aumentar el premio y asegurar la subsistencia de su familia.

Stephen King

Esta no es la primera adaptación de la novela y su anterior versión tenía a un protagonista muy conocido: Arnold Schwarzenegger. Dicha cinta estrenó en 1987, dirigida por Paul Michael Glaser, y tuvo un recibimiento ambiguo con una puntuación de 63% y algunas críticas por su contenido violento.

La nueva versión estará dirigida por Edgar Wright quien, además, dirigirá a Sweeney en el próximo remake de Barbarella. La producción de Running Man comenzará a fines de octubre.