José Gómez se refirió a la sesión suspendida por falta de quórum y al rumbo del Gobierno: “El plan económico no está funcionando”

El diputado Nacional fue entrevistado en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

En un giro inesperado, la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida debido a la ausencia de diputados del oficialismo, quienes habían convocado la reunión. El diputado nacional José Gómez, fue entrevistado este miércoles en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama y expresó su preocupación, resaltando la falta de compromiso y coordinación dentro del propio gobierno.

Gómez, también secretario de la CGT Santiago del Estero, explicó que la sesión no pudo llevarse a cabo porque los diputados del oficialismo no ingresaron al recinto para dar quórum, a pesar de haber sido ellos quienes convocaron la sesión. “Nosotros estuvimos presentes en el recinto, como siempre, pero lamentablemente, los diputados del oficialismo no subieron”, afirmó Gómez.

El diputado Nacional destacó la importancia de los proyectos legislativos que estaban en la agenda, incluyendo la reactivación económica, la seguridad, y la modificación de la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Asimismo, el legislador santiagueño subrayó que la falta de infraestructura y de compromiso político están frenando el avance de temas críticos para el país.

Finalmente, en otro tramo de la entrevista, José Gómez se refirió a la situación económica y al plan del Gobierno: “El plan económico no está funcionando, y esto no es una cuestión política, es una realidad que afecta a millones de argentinos”, lamentó el diputado.