Le entregaron un regalo a su papá por el cumpleaños pero nada salió como esperaban: “La pifiamos”

Un video compartido en TikTok muestra la inusual respuesta de un padre, generando reacciones de todo tipo en la plataforma.

Una usuaria de TikTok, conocida como @juanafigueroa71, compartió la peculiar reacción de su padre al recibir un regalo que no salió como esperaban. Este video capturó la atención de miles de usuarios y generó una ola de comentarios en la plataforma.

Juana, quien anticipó un desenlace inesperado en la entrega del regalo, tituló el video con la frase “Cuando la entrega del regalo sale mal”. En el clip, se puede ver al padre abrir con curiosidad una bolsa y, en un primer momento, pensar que se trataba de un juego de piezas encajables.

Sin embargo, su sorpresa fue notable cuando descubrió que en realidad era un equipo de mate de madera. La expresión de su rostro reflejó incredulidad. Tratando de encontrar lo positivo, el hombre comentó: “Me encanta, lo voy a poner en algún lugar lindo”.

Este regalo surgió a partir de un comentario previo del padre, quien había mencionado que le gustaba ver mates de madera, pero aclarando que solo “para verlo”, sin la intención de realmente usarlo. Esta preferencia generó una situación incómoda que Juana no dudó en compartir a través de su cuenta de TikTok.

En la descripción del video, agregó un toque humorístico y honesto: “Chicas, pifiamos. Momento incómodo cuando al cumpleañero no le gusta el regalo”.

El clip no tardó en viralizarse, alcanzando miles de reproducciones. Los usuarios de TikTok rápidamente llenaron la sección de comentarios con mensajes de empatía, risas y relatos de experiencias propias similares. “Yo creí que era broma y después le daban el regalo de verdad”, “Mi papá me regaló para una navidad una pasta de dientes. Obvio que lloré” y “Mi mayor miedo, regalar algo que no guste”, son algunos de los mensajes.