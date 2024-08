Se conoció un video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada

Es una grabación realizada por el ex presidente, quien le hace preguntas a la conductora de radio mientras ella toma cerveza: “Te amo”, cierra la filmación.

En medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández, se conoció un video del ex presidente junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando cerveza. En la grabación, realizada por el ex mandatario, se pueden escuchar preguntas hacia la conductora de radio sobre el vínculo que los une.

En ningún momento aparece Fernández en cámara. Es un video de más de 2 minutos, difundido por Eduardo Feinmann el canal LN+, en el que ambos están en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, donde el primer mandatario suele realizar sus actividades diarias.



Si bien no trascendió la fecha del encuentro, podría ser en plena pandemia, cuando la actriz visitó al entonces presidente.

A continuación, el diálogo entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato:



Alberto Fernández: ¿Por qué brindamos?

Tamara Pettinato: Porque hoy estamos cortando.



AF: ¿Qué estamos cortando?



TP: Nuestra relación.



AF: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?



TP: ¡No! de amistad. Empezá de nuevo.



AF: Empecemos de nuevo. ¿Por qué estamos brindando?



TP: Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó.



AF: O sea que hiciste la primaria muy adulta vos.



TP: Yo tenía 12 y vos repetiste como… Digo, eras repetidor. Repetiste muchas veces. Yo tenía diez y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero.



AF: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.



TP: Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?



AF: Estoy esperando que digas algo lindo porque acá no dijiste nada lindo.



TP: ¿Cómo que no? Que te quiero te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas?



AF: No, lo que sentís.



TP: Yo creo que estamos enamorados de otra manera….mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?



AF: No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha.



TP: Esta cerveza tiene cosas adentro (risas) Voy a dejar de tomar cerveza



AF: Bueno, dale



TP: Te amo



AF: Yo a vos