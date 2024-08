Usuaria de Peta que perdió 3 millones de pesos en la aplicación denunció amenazas

Una mujer denunció haber perdido $3 millones con la caída de la plataforma Peta y aseguró que tras interponer la denuncia, "recibí amenazas a través de una red social y esta madrugada atentaron contra el auto de mi familia".

La denunciante indicó que ingresó a Peta en junio pasado. "Lo hice por intermedio de una amiga y un profesor del barrio Villa del Carmen. Le pedí a mi esposo invertir para adquirir un bien. Puse ahorros y pedí un empréstito. Así, reuní $3 millones", relató.

"Estaba tan convencida que era serio. Que podríamos ahorrar y comprar un autito. Ahora no sé qué cara ponerle a mi esposo", lamentó. Al igual que la damnificada, en los tribunales de Capital y Banda son instruidas numerosas denuncias. El caudal de víctimas superaría las 80.000 personas. Ello, sin destacar el segmento de quienes perdieron y evitaron cualquier acción penal.

"Cuando cayó Peta fui una de las primeras en interponer una denuncia en contra de los líderes y ahora lo estoy pagando caro…", reflexionó con un dejo de inequívoca decepción.

"Fácil, en los últimos días de julio empezaron a amenazarme. Primero, fue un mensaje desde Telegram.

Concretamente, "es el que más me preocupó. Me enviaron un archivo con todos mis datos personales: cuentas bancarias, datos familiares, domicilio laboral, particular y otros detalles específicos míos", subrayó. "Me decía, ojo con quien jodes", afirmó.

"Envié un correo electrónico hacia el órgano que proveyó mi informe, en teoría privado", acotó. "Me respondieron que mis datos personales fueron solicitados por un Colegio de Abogados" de otra provincia, lo cual intuye es falso.

En medio de una situación de temor, ahora la funcionaria se dio con un ataque al automóvil de un familiar. "Lo asocio con los hechos relacionados a mis denuncias sobre los líderes de Peta", indicó.

"Y bueno, esta madrugada (por ayer) le rompieron cristales en el auto de mi madre", ahondó. La denuncia fue ingresada en la Seccional Cuarta. El parte policial destaca: "… Nos pone en conocimiento que momentos antes habría sentido un ruido que provenía desde el exterior de su domicilio. Al verificar se da con la novedad de la rotura de la luneta de su automóvil". Y la sustracción desde el interior de una rueda de auxilio…"

"Tengo mucho miedo. Pero en especial, por mi familia. Debo salir a trabajar y sinceramente, accedo a esta nota por las dudas", graficó. "Otra vez, iré a la Justicia porque debo velar por la seguridad de quienes quiero", enfatizó.