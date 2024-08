Miguel Pichetto: “Lo de Alberto Fernández es la explicación más contundente de por qué Milei gobierna hoy la Argentina”

El diputado de Encuentro Federal se refirió al escándalo que involucra al ex jefe de Estado tras la denuncia de Fabiola Yañez y señaló que “Cristina Kirchner es responsable” del fracaso del proyecto político por haberlo elegido como su candidato. “Triste, solitario y final, me parece que esa es la situación del ex presidente”, sentenció.

Hoy 13:10 El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó en declaraciones a Radio Mitre que la conducta del presidente Alberto Fernández, a quien su ex pareja Fabiola Yáñez denunció por hechos de violencia de género. “es la explicación más clara, más contundente de por qué Milei gobierna hoy en la Argentina”. Pichetto, que integra el grupo de legisladores que tienen mejor diálogo con el Gobierno nacional y que apoyaron la Ley Bases, sostuvo en el programa que conduce el periodista Eduardo Feinmann que este hecho “ratifica una mirada de doble moral, el esquema de la cuarentena, las fiestas, la política de género exorbitante y por el otro lado mujeres cercanas al ex Presidente no hicieron nada. Es todo muy patético, produce un daño enorme y explica el fracaso y la decadencia de este Gobierno y el surgimiento de Javier Milei”. El rionegrino que está al frente del bloque Encuentro Federal en el Congreso sostuvo que “la gente percibía que había un discurso y una retórica que no se ajustaba a la realidad. Un modelo de Estado presente, de planes y jubilaciones para todos, una política de género que tenía ministras que habían llenado los ministerios y no hacían nada”. Fue muy crítico además con las decisiones que adoptó Alberto Fernández imponiendo medidas ante la pandemia de coronavirus. “La política de la cuarentena es el punto dramático de la vida argentina: fundió a un montón de gente y gobernaban médicos que podían tener buena fe, pero no había una visión económica. La gente se fundía, no podía despedir a sus deudos en el cementerio, se morían solos… Este es el último exponente de un proceso de decadencia muy brutal”, expresó. “Hay un libro de Soriano que tiene un título muy interesante, ‘Triste, solitario y final’, me parece que hoy es esa la situación del ex Presidente”, agregó.



