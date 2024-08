Alberto Fernández no perderá su jubilación de privilegio aunque sea condenado tras la causa por violencia de género

Una fundación pidió que le quiten el beneficio luego de las acusaciones de la ex primera dama. El caso de la expresidenta Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que no hará lugar al reclamo de la Fundación Apolo para retirarle a Alberto Fernández la jubilación de privilegio. El organismo sostiene que es “un derecho adquirido y solo la Justicia puede intervenir por medio con una sentencia firme”. El pedido de la organización ocurrió luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género.

La Fundación Apolo solicitó que se le anule el beneficio a Alberto Fernández porque considera que incumplió el requisito de “mérito y honor”. A pesar de ello, la jubilación de privilegio es inamovible y un derecho adquirido desde la primera vez que se cobra luego de dejar la función pública.

“Por más delitos de corrupción, es un derecho y no se la pueden sacar. Le pueden embargar sus bienes, pero no le pueden tocar la jubilación porque es inembargable”, le explicó una fuente especializada. Esto quiere decir que aunque Alberto Fernández sea condenado, en esta causa por violencia de género o por algún otro expediente, no dejará de cobrar la jubilación. Junto a su exsecretaria y el marido, de ella, el expresidente está involucrado en el caso que investiga contrataciones irregulares de Seguros durante su gestión.