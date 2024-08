"Era mi sueño más grande": Oriana Sabatini enfrentó las críticas por dejar su carrera

Durante el último capítulo de "A dónde vamos cuando soñamos", su podcast, la cantante y actriz fue contundente a la hora de responderle a quienes la cuestionaron por haber postergado su camino artístico.

A tan solo unas semanas de casarse con Paulo Dybala, Oriana Sabatini estrenó un nuevo capítulo de su podcast llamado A dónde vamos cuando soñamos, en el cual habla con distintos famosos acerca de sus vidas y de los grandes sueños que tenían cuando estaban creciendo. Con Carla Quevedo como invitada, la hija de Catherine Fulop se animó a responder a las críticas que caen sobre ella con respecto a su carrera y a su relación con el futbolista.

La historia de amor de Paulo y Oriana comenzó en el año 2018 y desde ese momento ambos decidieron no volver a separarse. Si bien su relación comenzó a la distancia, luego de varios meses de relación la joven decidió poner en pausa su carrera musical y artística para vivir en Italia junto a su pareja, posponiendo así varios proyectos profesionales para apostar por el amor.

El tema salió a raíz de que la invitada se mostró en contra del individualismo que generan las redes sociales y lo bueno que es, hoy en día, elegir formar parte de una comunidad y tener un sentido de pertenencia, por lo que hizo referencia al casamiento de la cantante. Ante esto, la morocha aprovechó la oportunidad para responderle a todos los haters que expresan su disgusto por la decisión que tomó hace varios años.

“A mí me re pasa que mucha gente bardea usando este tipo de comentarios cómo ‘ay está que dejó todo para irse con un novio’”, comenzó diciendo Sabatini sin dudar ni un segundo y luego aclaró el porqué detrás de la decisión de mudarse a otro país por amor: “Mi sueño más grande en la vida es el amor y, por momentos, me hacen sentir que soy menos por elegir esto y no el éxito laboral o el estrellato”.

Tras varios años de recibir estos comentarios, la recién casada siguen sin comprender por qué tiene que optar entre una cosa u otra: “¿Por qué lo tengo que elegir? No entiendo, que alguien me lo explique”, cerró la cantante de “Luna Llena”, que decidió dejar de lado este tema de conversación y volver a centrar su atención en la invitada del día.

Rápidamente, este video hizo eco en las redes sociales y sus seguidores no tardaron en salir a respaldar a Oriana en esta decisión y defenderla de los malos comentarios: “Aparte hablan al pedo porque ella estudia. Lo que pasa es que como no lo muestra, ustedes creen que no pasa, pero hay vida más allá de redes”; “El amor ante todo”; “Toda una reina”; “No hay nada que darle al amor, nunca voy a dejar de creer en el amor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

Hace unos días, la mujer compartió en sus redes sociales el gran sueño que cumplió junto a sus amigas y la razón detrás de la posposición de su luna de miel con el jugador de la Roma. Sabatini decidió viajar a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, con el objetivo de asistir al reconocido evento de música, Lollapalooza, dónde pudo ver en vivo a su banda favorita e incluso fue captada por las cámaras del estadio y su cartel causo furor en todos los presentes.

La esposa de Dybala fue parte del concierto de Blink 182, banda de la que es fanática hace varios años y que expresó con un gracioso cartel: “Travis, pospuse mi luna de miel para verte”, fue todo lo que escribió al respecto. Cómo no podía ser de otra manera, sus looks, especialmente elegidos para cada uno de los días, fueron tema de conversación en los comentarios de sus redes sociales. Ahora ella se encuentra en la ciudad de Miami junto a su familia, con la que se reencontró después de varios días separados y luego del gran evento que fue su boda.