Los reclamos de Fabiola Yañez a Alberto Fernández coinciden con el escándalo de la fiesta de Olivos

En agosto de 2021, el escándalo del cumpleaños en Olivos acaparó la atención pública y complicó al entonces Presidente. En uno de los mensajes de la exprimera dama, se hace referencia a esos días críticos: “Entre ayer y hoy me golpeaste”.

Dos hechos se superponen sugestiva y temporalmente: las fotos que le dieron estado público al escándalo del “Olivos-Gate” y los golpes por los que ahora Fabiola Yañez acusa a Alberto Fernández en la Justicia.

En los mensajes, incorporados como prueba en la causa, la exprimera dama no señala una relación causa-efecto entre los hechos, pero el marco temporal, reducido sólo a 48 horas, ofrece algo más que un indicio. Todo fue a a mediados de agosto de 2021.

Junto a las imágenes que muestran a Yañez con un moretón cerca de la axila y otro en el ojo derecho –en manos de la Justicia –, se anexaron una serie de mensajes. Uno de ellos lleva por fecha el 13 de agosto de 2021 , apenas un día después de que la periodista Guadalupe Vázquez diera a conocer la foto que destapó el escándalo y puso contra las cuerdas a Fernández.

“Esto es cuando me samarreaste” y “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le dice la exprimera dama a Fernández en los mensajes correspondientes a aquel día, según se visualiza en la captura de pantalla. En la parte inferior, recortado por la foto, aparece otro mensaje: “ Entre ayer y hoy me golpeaste ”.

¿Qué ocurría por aquellos días de agosto de 2021? Tras la difusión primero de un listado y luego de unas fotos, el “Olivos- Gate” se instalaba de manera definitiva en la agenda pública y comenzaba a torcer de manera inexorable el rumbo de la gestión de Fernández.

El tamborileo en torno al cumpleaños celebrado en julio de 2020 comenzó un año después, a fines de julio de 2021, cuando se difundió la lista que daba cuenta de los ingresos a la quinta presidencial de quienes celebraron con Yañez su cumpleaños número 39. Regía por aquel entonces una estricta cuarentena por la pandemia del Covid.

Te recomendamos: Fabiola Yañez: “Cuando estaba de 8 meses de embarazo me agredía físicamente en el piso”

La exmodelo Sofía Pacchi, amiga personal de Yañez, inició el tembladeral. Pero el de la actriz, quien también ostentaba un cargo, fue solo uno de los nueve nombres que figuraban en las planillas de Olivos como asistentes al cumpleaños de la ex primera dama.

Poco más de una semana después de esa filtración, vendría la primera de las fotos que amplificaría la controversia. Para el 12 de agosto de 2021 –un día antes del mensaje enviado por Yañez a Fernández, con el que ahora lo acusa– circulaba en redes la imagen que marcó un punto de inflexión en la relación del entonces Presidente con la opinión pública: un grupo de cinco personas, entre ellas Pacchi, se ubicaba entre Fernández, al fondo de la foto, y el primer plano de Yañez. Todo en abierta violación de las medidas impuestas por el propio expresidente.

Te recomendamos: La Justicia allanó el departamento de Alberto Fernández y secuestró su teléfono por la causa de violencia de género

Sin embargo, fue la foto que dio a conocer la periodista Guadalupe Vazquez en LN+ la que terminó por darle cuerpo definitivo al escándalo. La imagen, ampliada, mostraba a todos los participantes del festejo de Yañez, el 14 julio de 2020. Un total de 11 personas, sin barbijos ni distancia social, en una reunión que, por sí sola, se apartaba de lo permitido.

Fueron horas de desconcierto para el oficialismo. “Alberto está muy caliente con el asunto. Están viendo si es trucha. Lo están analizando”, señalaron por aquel tiempo a LA NACION desde el entorno del Presidente.

Un mes después, se celebrarían las primarias de las elecciones legislativas en las que el Frente de Todos quedó a casi 10 puntos de distancia de Juntos por el Cambio. A los pocos días llegó la carta de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner con la que dinamitó internamente al gobierno de Fernández. A la par, los funcionarios camporistas pusieron a disposición de Fernández sus renuncias.

Viernes 13

Te recomendamos: "No le digas a nadie que me mandaste esto": la respuesta de María Cantero a Fabiola al recibir las fotos de las golpizas