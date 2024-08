"Estamos preocupados": el dramático relato de la madre del niño desaparecido en Córdoba

El pequeño de 9 años lleva más de 10 días sin aparecer y su familia sospecha que su propio padre, de nacionalidad canadiense, lo secuestró. Soledad, la mamá del menor, también habló sobre la posibilidad de que se lo llevara fuera del país.

Benjamín William Laskey lleva 12 días desaparecido y su familia cree que lo pudo haber secuestrado su propio padre, Robert Norman Laskey, un canadiense de 69 años. El hombre tenía que llevar al nene de 9 años el pasado domingo 28 de julio a la casa de su expareja, pero nunca llegó.

La madre del menor, Soledad, en diálogo con TN explicó que los investigadores manejan la hipótesis del secuestro porque su exmarido le mandó mails informando que se lo llevaría del país. “Los recibimos después de que ya habían desaparecido, por eso pensamos que él puede estar intentando eso”, explicó.

Según contó, su principal preocupación es que Robert pueda haber sacado a Benjamín del país con documentos falsos: “No sabemos qué tipo de documentación fraguada puede haber conseguido, por eso estamos preocupados y tratando de alcanzar todos los niveles, todos los lugares del mundo, para prevenir y encontrarlos donde sea que lleguen”, dijo angustiada.

Respecto al esquema de visitas que tenían los padres del pequeño, Soledad explicó: “Todo era muy difícil, teníamos un régimen desde hace tres años pero él lo incumplía. Dentro de lo razonable, se resolvía con el Juzgado de Familia, como corresponde. Se demoraba dos o tres días, tenía ese tipo de actitudes, pero nada alarmante a este nivel”.

Haciendo referencia a la desaparición, la mujer detalló: “Él me lo tenía que reintegrar el domingo 28 de julio y no me lo devolvió. Se hizo la denuncia al Juzgado, pero antes que pudieran ordenar la restitución, pasó todo esto, que él avisó que se iba, que desapareció con el niño”.

No hay registros de que el hombre haya salido del país con el menor

Soledad explicó que la vía legal ya se investigó y que el hombre no salió del país, o al menos no lo hizo con su identidad. “Él no tenía ningún tipo de documentación del niño, ni siquiera el DNI, así que de haberse ido tendría que haber sido todo fraguado. La vía legal fue verificada. El padre no salió con su propia documentación y por eso estamos tratando de descubrir qué pasó”, dijo.