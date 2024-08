“Se escapó como una rata”: salió a la luz el método que usó Tamara Pettinato para esquivar a los periodistas

Yanina Latorre hizo un tremendo descargo contra la panelista y reveló la estrategia que usó para no ser entrevistada luego de que se viralizara su video con Alberto Fernández.

Yanina Latorre fue letal al hablar sobre el video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial que se filtró esta semana. Además de manifestar su indignación por la situación, la panelista reveló la estrategia que usó Tamara para evitar a la prensa luego de que se viralizara la polémica grabación.

“Cuando salió el videito de esta hdp con la cerveza, que me dan ganas de matarla y me genera violencia, ella estaba en Bendita y pidió no salir, se fue en el baúl del auto y se escapó como una rata. Tamara, da la cara. Lo mejor en estos casos es decir ‘me equivoqué’ y dar la cara. Si te escapás en un baúl como una rata nos estás dando la razón cuando decimos que sos una hdp cínica y tan culpable como él”, comentó claramente enojada.

Además, criticó duramente a la familia de la panelista: “Estas que se creen polémicas, revivas, recool, que fuman porro, chupan y cogen presidentes, hacen standups, tienen streamings. Ella y el hermano diciendo ‘Yo le tengo miedo a LAM’ Pero no me cojo al presidente, no soy puta, no chupo cerveza en el despacho con Alberto, no tengo un hermano pirómano y asesino ni un padre acosador. A mí me da más miedo la familia Pettinato que ser panelista de LAM y decir lo que pienso. No cometo ilícitos. Alguna multa de tránsito tendré. Alguna vez pagué tarde el IVA con intereses. Soporto todo”.