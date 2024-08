Cardi B sufrió un peligroso accidente en medio de su embarazo: “Me estoy muriendo”

La rapera habló con sus fans y reveló que, en los últimos días, protagonizó un episodio muy peligroso para su salud y la de su bebé.

Cardi B anunció días atrás que está esperando a su tercer hijo. La cantante, que se encuentra recién divorciada y está luchando por la custodia de sus nenes, también reveló que tuvo un peligroso accidente.

En una charla con sus fans a través de X Spaces, la rapera de nombre real Belcalis Marlenis Cephus comentó, sin dar detalles, que tuvo una situación de riesgo en pleno embarazo, lo cual la llevó a padecer fuertes dolores y estar medicada.

“Tuve un maldito accidente. No sé cómo algo... bueno, no fue pequeño, de hecho, dolió”, comenzó diciendo, aunque no se conoce de qué naturaleza fue este episodio que podría haberle provocado un aborto.

“No sucede muy a menudo, pero se volvió tan grande que literalmente me dejó paralizada. Y esa pequeña cosa casi me cuesta a mi pequeñito que viene. Pero no fue así. Ayer me sentía bien. Llegué a casa, pero llegué volada de medicinas”, continuó.

Y concluyó: “Hoy me desperté sobria, cariño. Me estoy muriendo. Si no me siento bien en cuatro horas, voy al hospital y no me importa un carajo. Voy a exagerar esta mier… para que me den más morfina. ¡Denme morfina! No me importa”.