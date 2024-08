Para Granados "el tema mayor no son las fotos, sino que Alberto Fernández no borró ningún chat"

Así se refirió Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama al escándalo del expresidente, denunciado por Fabiola Yáñez por violencia de género.

Este lunes el especialista en política y economía Osvaldo Granados analizó el escenario actual en su columna que se emite por Radio Panorama, haciendo referencia a algunos aspectos financieros pero también al tema principal de todos los medios de comunicación argentinos: la denuncia de Fabiola Yáñéz contra Alberto Fernández por violencia de género y la filtración de videos del expresidente con la periodista Tamara Pettinato en su despacho de Casa Rosada.

Granados indicó que a el expresidente "le gustaba guardar fotos y videos" pero destacó que "no borró ningún chat con políticos, funcionarios, hombres y mujeres de la Justicia".

"Habló con jueces, empresarios, lo peligroso son esas relaciones. El tema mayor no son las fotos, es que no borró nada porque no sabía", subrayó.

Señaló además que el peronismo sufre un momento álgido como consecuencia del escándalo: "Kicillof se quiere abrir, pero al lado de él lo tiene a Espinoza procesado por abuso. Cristina eligió mal, a Boudou, a Scioli, a Alberto y del otro lado está Alperovich que está preso por abuso. A esta altura, sabemos que esto da para largo, es un culebrón turco de muchos capítulos".

En relación al aspecto económico adelantó que en estos días se estará reglamentando la Ley Bases y señaló que "Milei se quedó toda una noche armándola junto a Sturzenegger y se encargó del RIGI personalmente. Tiene muchísimos beneficios impositivos, pero lo está armando de manera tal que si viene otro gobierno que lo quiera expropiar, se pueda ir a cualquier tribunal, no solo a EEUU, y si lo hace un intendente o gobernador, el pago del juicio sea para ellos".

Por otra parte refirió que este miércoles se conocerá el costo de vida "los datos privados indican que la actividad en julio es mejor que en junio. Subió el cemento 20%, lo autos 40% y CAME informó un 10% más. De todas maneras en el año está abajo. La reactivación para el sector privado es en U, no en V, demora más en ciertos sectores".