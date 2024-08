Tras su internación de urgencia, Darío Barassi reveló su diagnóstico: "Me cambió la vida"

La salud del conductor fue un motivo de preocupación en los últimos días, después de un incidente que lo levó a someterse a una breve internación y cancelar las grabaciones de su exitoso programa Ahora Caigo.

El episodio comenzó cuando el conductor, mientras estaba trabajando, sufrió un mareo que llevó a la producción a detener rápidamente las grabaciones y llamar a una ambulancia. Tras una revisión médica, se determinó que Barassi había experimentado un pico de presión. Aunque la situación fue controlada en unas pocas horas, la noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque no es la primera vez que el actor enfrenta problemas de salud que requieren internación.

Sin embargo, la última actualización del actor dejó a todos más tranquilos y aliviados. En un video reciente publicado en sus Historias de Instagram, el conductor compartió detalles sobre su estado de salud con su característico humor y optimismo. “Bueno, estoy contento porque aparentemente de todo lo malo que podía ser es lo menos malo”, dijo Barassi, aclarando que el problema es "100% cervical".

El conductor reveló que, afortunadamente, encontró una profesional altamente capacitada que será la encargada de su tratamiento: “Me agarró un día y me cambió la vida. Voy a compartir el dato porque cuando uno consigue una profesional así está bueno compartir. Me salvó, me diagnosticó, se ocupó, me tuvo una hora y media dándome mazazos, pero bueno, la verdad que me siento muchísimo mejor".

Además, Barassi compartió una buena noticia: "Me faltaba todo el resultado de la presión arterial, que increíblemente, incluso para mí, salió perfecto, así que estoy chocho que ni siquiera es que hay una cuestión de ser hipertenso. Así que bueno, cervicales, cabeza, alma, respirar y bueno, vamos a salir bien".

Con un mensaje final que reafirma su humor y espíritu positivo, el conductor cerró su actualización con la esperanza de retomar su rutina al día siguiente. "Mañana arranco con todo de vuelta, me tomé un recreo de un día. Dámelo, me lo merezco. Me voy a quedar acá sentado mirando el agua, a ver si eso logra calmar un poco la cabeza".

"Gracias por la banca y gracias por el afecto de todo: del medio, de la gente. Soy un bendecido por la carrera que tengo y por el afecto que tengo alrededor. Mi peso en amor. Hay Barassi para rato", dijo el conductor para cerrar su mensaje.

Fuente: Pronto