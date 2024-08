Almendras vs nueces: cuáles son las propiedades nutricionales y beneficios de cada una

Estos frutos secos son ricos en vitaminas y minerales que favorecen la salud. Aporte de vitamina E y otros nutrientes fundamentales.

Los frutos secos aportan diferentes beneficios a nuestro cuerpo pero, ¿cuál de ellos es el más ventajoso? Cuando pensamos en frutos secos, podemos imaginar los más populares: las nueces y las almendras. Estos se encuentran en todas las estanterías de los supermercados y son los más elegidos por los compradores. Pero entre los dos, ¿cuál es el más saludable?

Diferencias en el tipo de grasa

Según explica Mayo Clinic, las nueces son particularmente ricas en ácidos grasos omega-3, cruciales para la salud del corazón. Estos nutrientes se destacan por reducir la inflamación y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. En contraste, explica estudio realizado por Salud Digital –de la Fundación Carlos Slim-, las almendras son excelentes fuentes de grasas monoinsaturadas, que también tienen beneficios para el sistema cardiovascular, pero de distinta manera. Mientras que las nueces reducen la inflamación, las grasas monoinsaturadas de las almendras mejoran los niveles de colesterol, aumentando el colesterol “bueno” HDL y disminuyendo el colesterol “malo” LDL.

En términos de vitaminas y minerales, ambos frutos secos se destacan por su alto contenido en vitamina E, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño oxidativo y colabora con la función del sistema inmune.

A pesar de ser alimentos altos en calorías, las nueces contienen más grasa por porción que las almendras, pero estas son principalmente saludables. Una porción de nueces contiene alrededor de 18 gramos de grasa, incluyendo 2,5 gramos de ácidos grasos omega-3, mientras que las almendras contienen 14 gramos de grasa, mayoritariamente monoinsaturadas.

¿Cuál fruto seco es más saludable?

Si bien las almendras y las nueces son frutos secos con beneficios significativos para la salud, tienen propiedades nutricionales diferentes que pueden hacer que uno sea más adecuado que el otro, dependiendo de las necesidades individuales.

Almendras:

Ricas en vitamina E : un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño.

: un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño. Fuente de magnesio : importante para la función muscular y nerviosa.

: importante para la función muscular y nerviosa. Bajas en carbohidratos : apropiadas para dietas bajas en carbohidratos.

: apropiadas para dietas bajas en carbohidratos. Fibra : contribuyen a la salud digestiva.

: contribuyen a la salud digestiva. Grasas insaturadas: beneficiosas para la salud cardiovascular.

Nueces:

Nueces

Ricas en ácidos grasos omega-3 : beneficiosos para la salud del corazón y el cerebro.

: beneficiosos para la salud del corazón y el cerebro. Antioxidantes : ayudan a combatir el estrés oxidativo.

: ayudan a combatir el estrés oxidativo. Melatonina : puede ayudar a regular el sueño.

: puede ayudar a regular el sueño. Proteínas y fibra: ayudan a la saciedad y control del peso.

Ambos frutos secos pueden ser incluidos en una dieta equilibrada y saludable, y su elección puede depender de las necesidades nutricionales específicas y preferencias personales. Para maximizar sus beneficios, es recomendable consumirlos en su forma natural, sin sal ni azúcares añadidos.

Beneficios específicos para la salud

Estos alimentos suponen una lista amplia pero compuesta de diferentes beneficios para la salud. Las nueces son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, lo cual es beneficioso para las personas que sufren de condiciones como la artritis. Además, pueden mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, las almendras ayudan a mantener la piel y el cabello saludables y a lograr un peso saludable, debido a su alto contenido de fibra, que ayuda a sentirse saciado por más tiempo y a reducir la ingesta calórica. El consumo regular de almendras incrementa significativamente los niveles de calcio en la sangre, según un estudio publicado en la Journal of the American College of Nutrition por la Universidad de Pensilvania. Esta investigación sugiere que las almendras pueden desempeñar un papel crucial en la salud ósea y en la prevención de la osteoporosis.

Cada tipo de fruto seco aporta beneficios únicos y complementarios a nuestra dieta. Incorporarlos puede mejorar nuestra salud de diversas maneras, por lo que elegir entre ellos depende de las necesidades específicas de cada individuo.

El consumo diario de frutos secos puede ofrecer múltiples beneficios para la salud debido a su perfil nutricional rico y variado. La combinación de proteínas, fibra y grasas saludables promueve la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y prevenir el consumo excesivo de calorías. Comer nueces regularmente puede aportar una variedad de beneficios para la salud gracias a su rica composición nutricional. El consumo regular de almendras puede aportar numerosos beneficios a la salud debido a su perfil nutricional rico y variado.