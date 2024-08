Fabiola Yañez fue hospitalizada en Madrid por "estrés asociado a acoso de expareja"

La ex primera dama reveló que sufrió "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea" en su último contacto con el expresidente.

La ex primera dama, Fabiola Yañez, debió solicitar asistencia médica durante la última visita de Alberto Fernández a Madrid y fue hospitalizada "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea" por "estrés asociado a acoso de expareja". Yañez asistió al Hospital Universitario de Madrid el 7/06/2024. Las fechas, en ese marco, coincide con el segundo viaje de Alberto Fernández, quien permaneció en España desde el 23 de mayo hasta fines de junio, según consignó el medio Infobae. Fue el 13 de junio, tan solo seis días después, que el juez Ercolini, letrado a cargo de la causa que investiga las irregularidades en el manejo de los seguros, abrió un legajo reservado tras encontrar supuestos chats e imágenes que dan cuenta de la violencia de género luego denunciada por la propia Yañez. El diagnóstico de Fabiola Yañez tras ser atendida por "estrés asociado a acoso de expareja" El diagnóstico de la ex primera dama, según los registros difundidos, indican una presión arterial de 140/95, lo que se considera como un indicador alto en el estado de salud de una persona. A raíz del conflicto con Alberto Fernández, la periodista sufrió un episodio de ansiedad reactiva y una crisis asmática, por lo que fue recetada por los médicos y se le realizó un seguimiento con especialistas. El ingreso de Yañez a la clínica, en tanto, se realizó a las 16.07 y fue firmado por elmédico de emergencias Chavez Alfaro, N° de colegiado 282864711.