“Estoy muy contento e ilusionado”, contó Julián Álvarez, tras su llegada al Atlético de Madrid

La Araña expresó su emoción por llegar al equipo de la capital española.

El delantero argentino Julián Álvarez habló por primera vez como jugador del Atlético de Madrid de España y reconoció: “Estoy muy contento e ilusionado de estar acá”.

Álvarez, que viene de ganar la Copa América con la Selección argentina y de llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos con la Sub 23, destacó en declaraciones a las redes sociales del Atlético de Madrid que “desde el primer momento recibí muchos mensajes de parte de los hinchas. Apenas llegué había gente en el aeropuerto, lo mismo cuando me hice los estudios y eso es muy lindo”.

“Ahora me toca demostrar adentro de la cancha”, destacó el jugador surgido en River, que explicó el origen de su apodo, “Araña”: “Viene de muy chico. Cuando tenía tres o cuatro años jugando con mis hermanos y algunos amigos de un día para el otro empezaron a llamarme así. Toda la gente del pueblo me llamó siempre por ‘Araña’, capaz me decían Julián y ni me daba vuelta”.

Por otra parte, contó: “Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) fueron loos que más mensajes me mandaron. Rodri de Paul también”.

Y adelantó: “Voy a intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto… Prometo que siempre me voy a esforzar al máximo”.

Álvarez llega al Atlético de Madrid tras disputar dos temporadas en el Manchester City de Inglaterra, con el que ganó seis títulos y anotó 36 goles en 108 partidos, a cambio de 82 millones más otros 22 adicionales por objetivos.