Vecinos hartos de la inseguridad detuvieron a delincuente en el barrio Sáenz Peña

El sujeto intentó asaltar a una mujer en la intersección de las calles Hnos Wagner y Pasaje Sagrado Corazón de Jesús.

Un grupo de vecinos detuvo a un malviviente que intentó asaltar a una mujer en la intersección de las calles Hnos Wagner y Pasaje Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio Sáenz Peña. El hecho ocurrió en la noche del lunes, cerca de las 22:19, cuando el delincuente intentó robar la bicicleta de la víctima al momento en que ingresaba a su hogar.

La mujer, aún conmocionada por lo sucedido, relató: "Anoche entrando a mi casa me quisieron robar la bici siendo las 22:19. Harta de estas personas sin sentido de vida, igualmente esta vez no te ibas a llevar cosas que con tanto sacrificio uno compra". Al no poder concretar el robo de la bicicleta, el sujeto decidió llevarse la mochila de la mujer, aunque finalmente la abandonó en el lugar.

Sin embargo, lo que marcó la diferencia en esta ocasión fue la reacción de los vecinos, quienes, al escuchar los gritos, se acercaron y lograron retener al delincuente hasta que llegó la policía. "Por suerte a la gente le ayuda la gente y aparecieron muchos a retenerlo hasta que llegue la policía", agregó la damnificada. Según expresa la vecina, el detenido sería el mismo que habría robado un automóvil rojo días atrás en la Moreno y Rivadavia.

Delincuente

El delincuente, identificado como Maximiliano del barrio Juan Felipe Ibarra, quedó detenido y a disposición de la justicia.