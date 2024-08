Martín Guzmán, sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "Que tenga un castigo político muy fuerte"

"Todas las noticias que vimos en esta última semana me generan un profundo asco", expresó el exministro de Economía.

El exministro de Economía del Frente de Todos entre 2019 y 2022, Martín Guzmán, opinó sobre la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández y pidió "un castigo político muy fuerte" para quienes se manejan con hipocresía como ha mostrado el expresidente. "Todas las noticias que vimos en esta última semana me generan un profundo asco. Hay cosas que son muy graves. Lo primero que espero es que Fabiola se sienta protegida. Es evidente que ha sufrido mucho y que tiene mucha angustia. Debemos cuidarla", expresó el economista en Radio con Vos. El exfuncionario nacional señaló que ese tipo de noticias generan en la población la percepción de que la política "está en otra" y que la política "es abusar del poder que se consigue" e indicó que eso le hace muchísimo daño a un proyecto popular. "Esto toca un tema que es el de las políticas con perspectiva de género. Creo que es importante dejar en claro que las políticas de género no dependen de una persona. Si en vez de tener a Alberto Fernández hubiéramos tenido el mismo gobierno con otro presidente también hubiera tenido una política con perspectiva de género. Eso está en el movimiento. El movimiento feminista ha sido parte de una construcción que ha dado lugar a que en Argentina un gobierno de carácter peronista tenga esas banderas", manifestó el exministro "Entonces no hay que pensar que por lo que hoy vemos de Alberto Fernández hay un nivel de hipocresía entre la política que se lleva adelante y lo que se pregona, en todo caso hay un nivel de hipocresía en la persona, entre lo que hace y lo que pregona", agregó. Guzmán sostuvo que la denuncia contra Fernández no es un paso atrás a "la capacidad de seguir construyendo un país más igualitario" y denunció al gobierno de Javier Milei, que por un lado desfinancia las políticas con perspectiva de género y por el otro acusa de hipocresía del gobierno del Frente de Todos. "La hipocresía enfoquémosla en el Presidente y también en la actitud que toma el Gobierno hoy y sigamos luchando por un país donde la igualdad en el acceso a las oportunidades están en el centro. Eso es posible desde el peronismo, pero no va a ocurrir con este Gobierno" Por último expresó que Alberto Fernández debe tener "un castigo político muy fuerte" y que deben quedar fuera del peronismo todos aquellos que "se manejan con hipocresía" como ha mostrado el expresidente.