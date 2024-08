Diferentes especialistas mantuvieron un debate en LO respecto a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez

La abogada penalista Úrsula Fava, junto con Marianella Lezama Hid, referente de la agrupación Mumalá y la socióloga Johana Lacour, participaron de una nueva edición de Libertad de Opinión.

Una investigación por presunta corrupción contra el expresidente de Alberto Fernández, dio un giro inesperado cuando se reveló que la Justicia halló evidencias de maltrato de Fernández contra su expareja, la que fuera primera dama Fabiola Yañez. La semana pasada, Yañez denunció a Fernández por violencia de género, acusándolo de haberla golpeado y amenazado, cargos que él niega.

En este contexto, la abogada penalista Úrsula Fava, junto con Marianella Lezama Hid, referente de la agrupación Mumalá y la socióloga Johana Lacour, participaron en una nueva edición de Libertad de Opinión y brindaron sus opiniones y reflexiones respecto a la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

Primeramente hizo uso de la palabra la abogada Úrsula Fava: “Desde un punto de vista más personal, últimamente en nuestro país ya nada nos sorprende, y todo esto que está sucediendo es gracias a que se ha empezado a visibilizar por los medios que se tienen, porque no significa que antes no pasaban cosas, sino que no se veían”.

Sin embargo, puntualizó que hasta el día de hoy el ex presidente aún “no está imputado” y será el juez quien tomará esa decisión. “Hasta ahora no hay pruebas en concreto”, afirmó.

“Todo esto surge por otra causa, que es el escándalo de los seguros, cuando se toma el secuestro de uno de los teléfonos se encuentran estos intercambios de mensajes donde Yañez supuestamente da a conocer los episodios de violencia, cuando el juez la cita para que haga la denuncia ella dijo que no lo iba a hacer. Posteriormente un medio de comunicación da a conocer estas imágenes y es ahi cuando Fabiola sale a hablar con los medios y luego hace una presentación como querellante”, explicó

Por otro lado, Marianella Lezama Hid hizo hincapie en la importancia de los movimientos feministas y en la “hipocresía” de Alberto Fernández y del oficialismo: “El expresidente hoy tiene medidas restrictivas respecto a Fabiola, la Justicia avanzó en ese sentido, es decir que alguna evidencia de violencia se ha podido constatar”, expresó.

“Me parece que es condenable también la hipocresia que hay alrededor de este caso, donde teníamos un presidente que levantaba la bandera del feminismo pero en su vida privada hacia todo lo contrario, convirtiendose en un violento. Y por otro lado también me parece importante resaltar la hipocresía del oficialismo, que ha negado durante toda su campaña presidencial la violencia de género, planteando que no existe y que es un invento del progresismo, eliminando todas las áreas que tienen que ver con la protección de las víctimas”, indicó.

“Es un caso para analizar desde distintas miradas, y todas tienen que ver con proteger a la víctima y creerle. Hay que reconocer a los movimientos feministas que lograron que una parte de la sociedad no ponga en duda lo que dice la víctima, hace algunos años atrás todo era muy distinto”, enfatizó.

Por su parte, la sociologa Johana Lacour explicó que “las personas en situación de violencia de genero que acuden a nuestro programa son la prueba fehaciente de que las políticas publicas deben existir y que son útiles. Quizas otras primeras damas estuvieron en la misma situación, una persona no está excenta de ejercer violencia contra las mujeres”.

“Fabiola lo denunció porque el feminismo lo logró, me parece que hay que aprovechar este momento para ver cuáles son los debates que se abren en el sistema político y qué tienen que hacer los partidos para estos casos. El feminismo es claramente político, no se puede decir una cosa y hacer otra, hay que tener una congruencia en la vida personal y en lo que se ejerce en lo público, esto abrió debates sumamente importantes para la sociedad y para el sistema político”, puntualizó.