Julieta Poggio fulminó a todos los futbolistas que intentaron seducirla en algún momento

La actriz y bailarina destrozó a los jugadores de fútbol al ser consultada por sus intentos de conquista que hicieron con ella y otras mujeres del ambiente.

Además de ser noticia por su talento e importantes proyectos que encabeza, Julieta Poggio suele dar mucha tela para cortar con sus dichos y frases al aire. Luego de confesar cómo la fama afectó su relación con Marcos Ginocchio, la ex “Gran Hermano”, que blanqueó su romance con un modelo, fulminó a los futbolistas que intentaron seducirla en algún momento.

Fiel a su estilo de ser sincera y decir lo que piensa, Julieta genera simpatía dentro y fuera de su fandom, aunque a veces ello le valga una fuerte pelea con alguna seguidora. En esta ocasión, le consultaron sobre su opinión de los jugadores de fútbol y fue contundente en su respuesta.

En el ciclo de Ángel De Brito en el streaming de Bondi, la ex “GH” analizó el accionar de los deportistas cuando intentan conquistar mujeres pertenecientes al mundo de los medios. “Los jugadores tachados de la lista, anti jugadores. Ya veo una tilde y una foto ahí corriendo, no, no, no”, manifestó su rechazó Poggio, provocando risas en el conductor de “LAM”.

Julieta Poggio.

Y continuó, en tono más elevado: “Lo digo acá en la mesa, son un asco los jugadores y muy pajer*s. Chamullan a todas las mujeres de la misma manera, se crean Instagram truchos para hablarles. No tienen códigos, se pasan las minas entre todos”, enumeró la actriz, quien ahora tiene una relación abierta.

“Son lo peor todos hasta los que tienen mujer y novia”, cerró, filosa, Julieta Poggio, quien a juzgar por su categórica opinión habría tenido una mala experiencia con alguno de ellos en el pasado reciente.

