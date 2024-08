Granados adelantó un "proyecto embrionario" entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta

Lo hizo durante su columna de este miércoles que se emite para Radio Panorama.

El licenciado Osvaldo Granados anticipó en su columna para Radio Panorama que dos ex candidatos a presidentes de la Argentina estarían gestando un proyecto para constituirse como una alternativa política para el país. Se trata de Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, quienes en septiembre disertarán sobre el sector energético argentino en el Instituto Baker de la Universidad de Rice en Texas, Estados Unidos, oportunidad en la que además intentarán acercar su propuesta aún incipiente.

En el afán de construir un espacio que sea una alternativa política, Granados indicó que ambos consideran puntualmente que "Massa cree que Cristina Kirchner no tiene futuro porque no hay nada nuevo y La Cámpora atrasa décadas en materia económica. Por su parte, Rodríguez Larreta considera que el partido que lo convocó durante mucho tiempo ya no tiene nada que hacer porque va a ser fagocitado por La Libertad Avanza. Piensan que juntos tienen futuro, que hay que hacer algo moderno y diferente, ser profesionales".

"Coinciden en que la oposición está destruida, más después de lo que pasó en los últimos días. Es un embrión, esto recién comienza", subrayó el especialista.

Adelantó además que este miércoles CFK declarará en el juicio por su intento de asesinato. "Va a atacar a medios y políticos porque piensa que detrás de Los Copitos hubo gente poderosa. Me pregunto: ¿Si fuera esa gente alguien cree que hubiesen contratado a tres indocumentados, lúmpenes que ni siquiera saben manejar un arma, Teniendo al menos 50 personas en Rosario dispuestas a matar?"

Finalmente, se refirió a lo datos que se darán a conocer este miércoles sobre el costo de vida. "Es evidente que la presión para bajarlo de 1,5% va a costar. Se sigue hablando de la necesidad de la salida del cepo cambiario. El dólar está tranquilo, se frenó definitivamente. Especialmente el CCL que ha bajado mucho y está en límites difíciles de ver en otra época".