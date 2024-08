Cristina Kirchner se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández y habló de presidentes "machistas y misóginos"

Cristina Kirchner le envió un duro mensaje a Alberto Fernández en la declaración que está dando en Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga el atentado en su contra.

Consultada por la querella sobre si sentía que había sufrido violencia durante su dos mandatos como presidenta, Kirchner mostró una serie de tapas de revistas y diarios con distintas imágenes y las comparó con las agresiones que habría sufrido Fabiola Yañez por parte del expresidente.

“Miren qué contexto actual”, dijo Cristina Kirchner mientras sostenía una tapa de revista en la que habían hecho una caricatura de ella con un ojo morado, una imagen similar a la de la ex primera dama.

Te recomendamos: EN VIVO│Cristina declara en el juicio por su intento de asesinato: "Sería ingenuo considerar que esas tres personas organizaron el atentado"

En ese sentido, señaló: “Yo sufría estas agresiones en mi condición de mujer. Todos saben que no soy feminista, pero las feministas nunca creyeron que me estaban agrediendo por mi condición de mujer”.

Luego, la expresidenta mostró una segunda tapa de revista donde volvía a aparecer con un ojo negro, como si la hubiesen golpeado: “A ningún hombre presidente, que los hubo, lo caricaturizaron de esa manera. Nunca, jamás”.

Fue en ese contexto que hizo una fuerte referencia contra quien fue su compañero de gobierno en el período 2019-2023: “Nunca escuché que trataran a un presidente de machista y misógino, cuando muchos lo han sido y lo son”.

“Por historia y por edad, no soy feminista, pero esa fue una violencia simbólica y no tan simbólica. Algunos cuantos querían pegarme, pero no podían porque era la presidenta. Recibí mucha violencia siempre”, agregó sobre ese tema.

El duro mensaje de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández se da en medio de la grave denuncia que realizó la ex primera dama Fabiola Yañez contra su expareja por episodios de violencia de género en la quinta presidencial de Olivos.

KIrchner ya había condenado el presunto accionar del expresidente: “Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología”, arrancó su mensaje en redes sociales.

“Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”, opinó.

Y agregó: “Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”.