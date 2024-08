Elisa Carrió sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "Va a ser condenado, no hay dudas"

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica se refirió a las denuncias contra el ex jefe de Estado y sostuvo que no tiene dudas sobre las afirmaciones de la ex primera dama, Fabiola Yáñez. También analizó el escenario político argentino.

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, brindó una extensa entrevista en su casa de Capilla del Señor para CÑÑ Radio. Allí habló de todo, desde un balance de gestión del Gobierno de Javier Milei hasta las repercusiones del proceso judicial que atraviesa la ex Primera Dama, Fabiola Yañez, en el marco de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

También opinó acerca de los movimientos políticos del ex presidente Mauricio Macri, la salud mental de la política argentina y hasta de la actualidad de su emprendimiento de indumentaria, By Lilitas. “A mi pyme le pegó mucho la inflación, un 40% abajo, yo veo que ahora hay crédito pero no veo la forma de que se generen ingresos”, expresó acerca de la firma de textil que creó.

Carrió sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Las declaraciones se dieron en el marco de un reportaje realizado por el periodista Ignacio Girón, quien la entrevistó para el programa La mañana de CNN. Sobre la instancia judicial que atraviesan la ex Primera Dama y el ex jefe de Estado, Carrió resumió afirmando que “en Olivos han pasado demasiadas cosas, la primera violencia de género terrible fue la de Zulema Yoma que la quisieron internar en un psiquiátrico, la salvó Carlitos, yo soy amiga de ella”. Y ante la pregunta sobre si, en el ámbito de la política, se sabía lo que sucedía puertas adentro de la residencia presidencial, durante el gobierno de Alberto Fernández, Carrió no dudó: “Todo el mundo sabía que entraban mujeres en Olivos”.

Al profundizar acerca de los episodios de violencia de género denunciados por Fabiola Yañez, la ex diputada evaluó: “Alberto Fernández va a ser condenado, no hay dudas -acerca de lo declarado por la ex Primera Dama-”. “Es más, ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a la presidencia, habían muchas postulantes”, aseguró, aludiendo a la complejidad de la relación del ex jefe de Estado.

En relación a las versiones sobre las relaciones extraoficiales de Fernández, la fundadora de la Coalición Cívica señaló que su conducta también supone un delito. “La vida privada de un presidente sano no es privada, es pública”, analizó.

Milei y CFK, según Carrió

En otro pasaje, la ex diputada nacional reflexionó sobre la calidad de los representantes de la sociedad actualmente. “La situación de encierro (en relación a la pandemia del covid) ha supuesto emergentes políticos, en la Argentina, como Milei. Por lo que sí estoy preocupada es por cómo logramos no tener déficit fiscal, por bajar a cero la inflación en octubre”, aplicó en términos económicos.

Con respecto al uso violento de la palabra dijo que “el lenguaje presidencial, tan brutal, chabacano, grosero y de una cultura banal, muy primitiva, está infectando a grandes masas de la población y habilita la violencia discursiva que ya existe”. Y lo relacionó con la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Ya ella tenía un mensaje violento y creó una grieta, pero Milei creó otra nueva, ya que en su discurso encarna broncas, resentimientos, pero no los resuelve”, reflexionó la ex legisladora.

En relación a la política tradicional, dijo que “en los últimos 10 o 15 años”, la ve como “una gran mediocridad”. Y se explayó: “Los mediocres viven del chismorreo general, banal que lleva a una pandemia de estupidez”. Y con respecto a la victoria de Milei en las últimas elecciones, Carrió dijo que lo había adelantado a través de la siguiente frase: “Si no educás un pensamiento crítico, el chico toma cualquier cosa, porque toma la moda, en una sociedad que crea noticias y objetos para consumo”.

También ensayó un balance de la gestión de gobierno de Javier Milei, en el que enfatizó que “hay una mínima oportunidad de salvar la cuestión, con un freno económico e industrial del 30%”. Y culpó al Gobierno de que “el intermediario se haya stockeado de esta manera y hayan levantado los precios, culpa de la promesa casi irresponsable de un presidente que dijo: ´llego y dolarizo´”. Y sostuvo que “se puede hacer un ahorro sustancial, administrando de mejor manera, pero si vos licuaste todo y no le pagás a nadie (carnicero, verdulero, panadero, jardinero) no vas a tener déficit en tu casa sino superávit pero sos tan ladrón como el que generó la inflación”.

Y aseveró: “Te ofrecen dólar y libertad, resulta que no hay dólar y la libertad es ´para´, no hay una libertad abstracta porque, por ejemplo, querés libertad ´para educarte´pero no podés, porque en el colegio hay paro, querés libertad ´para ser un entrepreneur (emprendedor)´, pero no, porque estás sitiado por la inseguridad y la violencia. La libertad sin Constitución y sin lenguaje me duele tanto, anulan las palabras”.

Para cerrar ese capítulo sostuvo que “lo que podés lograr con esa especie de libertad sin reglas es que los chicos vivan de ser dealers de la droga, por eso no hay tensión social, porque los dealers, que antes eran punteros kirchneristas, ganan 400 mil pesos por semana, territorializando un veneno que puede castrar generaciones enteras”.

La mirada sobre Mauricio Macri y el PRO

Con respecto al gobierno de Juntos por el Cambio, del cual Carrió fue una pieza clave en el marco de aquella alianza política, afirmó que el empresario “no se destacó por su gobierno o gestión”. “No hubo ajustes en el Estado, porque él no los quiso, el gran desafío era evitar ser Venezuela y lo evitamos y generamos un sistema de poder alternativo que es lo más importante”, enfatizo.

Con respecto al presidente del PRO, la fundadora de la Coalición Cívica afirmó que “él tiene que rescatar al PRO porque lo ha fundido”. Y sostuvo: “Él ha hecho un juego que se lo dije en su propia casa, vos querés destruir a Horacio Rodríguez Larreta y la usás a Patricia Bullrich, y después vas a destruir a ella para imponer a Milei, porque si no sos vos, no es nadie. En ese juego de bridge no entro, por eso me separo, no por razones políticas, porque no me pareció humana su jugada”.

Y dijo que él, de ella, “no puede decir nada”, porque “yo hice campaña, construí Juntos por el Cambio, fue una alianza para que el país no llegue a ser Venezuela y lo logramos, así que es preferible que yo no hable de la falta de gestión y decisión (de Macri), él no es mi amigo por cuestiones humanas, no le creo cuando se diferencia de Milei, no cambia la forma de hacer política entre ellos”.

“¿Hay riesgos de autocracia en Argentina?”, preguntó Girón a lo que Lilita le contestó: “Como Milei solo sabe de economía, si ganara por mucho margen las elecciones que vienen, modificaría la Constitución y seguramente sacaría todo lo referido a los Derechos Humanos”. Por otro lado afirmó que para las elecciones del año próximo habrán tres fuerzas políticas disputándose el poder: “La gente va a tener que determinar qué fuerzas son el equilibrio democrático de un Estado de derecho”.

Y justificó: “Este Parlamento ha sido lo más generoso en dotar al Presidente de facultades, pero cuando se delegan facultades al Ejecutivo, éste lo delega a un ministro quien, a su vez, lo delega a una empresa amiga”, sostuvo sin eufemismos.

Y cerró sobre su eventual candidatura en la política 2024-2025: “No se sabe, depende la moda y depende de Dios, voy a estar a su disposición hasta que me muera. No descarto ser candidata, respondo a la voz de mi conciencia interior en un determinado momento”.