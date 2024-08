El nuevo jefe de Gendarmería solicitó el pase a retiro de integrantes de la fuerza ligados a la causa seguros

Se trata de la investigación que tiene como protagonista al ex presidente Alberto Fernández y su entorno. Por el mismo motivo había sido desplazado el director anterior.

La nueva conducción de la Gendarmería Nacional Argentina, a cargo de Claudio Brilloni, inició un proceso de sumario interno y pidió el pase a retiro de cinco integrantes de la fuerza, involucrados en la causa de los Seguros, donde también es investigado el ex presidente Alberto Fernández. Esta medida se suma al desplazamiento del ex director nacional de la fuerza, Andrés Severino, luego de que se conociera que su nombre aparece mencionado en los chats que halló la Justicia en el teléfono de la secretaria del ex mandatario.

Según difundieron en un comunicado, el objetivo es “garantizar la transparencia de los procesos y trabajar para el fortalecimiento institucional, considera necesario y oportuno apartar de la fuerza a aquellas personas que hubieran estado vinculadas de alguna manera en el proceso de definición, contratación e implementación de las pólizas de seguro. En consecuencia, la Gendarmería Nacional Argentina ha iniciado un proceso de sumario interno y pase a retiro de 5 (cinco) integrantes de las fuerzas, y responsables de las áreas involucradas en esta situación”.

Además, recordaron que “durante la gestión anterior de la ministra Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, los negociados con aseguradoras fueron eliminados y se implementaron prácticas transparentes. Sin embargo, estos intermediarios fueron reinstalados durante la gestión de Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández. En consonancia con la política de transparencia del Presidente Javier Milei, se implementó nuevamente el despeje de estos intermediarios, con ello el Ministerio de Seguridad estima un ahorro significativo para la Nación de aproximadamente 500 millones de pesos en el presente año”.

Alberto Fernández

“Este ahorro refleja el compromiso del Ministerio de Seguridad con la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, eliminando prácticas que perjudicaban el erario nacional y asegurando una administración responsable”, concluyeron.

La decisión fue apoyada por Bullrich, quien publicó un mensaje en sus redes sociales: “Primera medida del nuevo Director Nacional Claudio Brilloni de la Gendarmería Nacional: dar de baja a miembros de la Gendarmería involucrados en el affaire de los seguros. Siguiendo el mandato de transparencia encomendado por el presidente Javier Milei, terminamos con los intermediarios y responsables de las áreas involucradas en los posibles hechos de corrupción ocurridos en la gestión de Alberto Fernández. Los que las hacen, las pagan. Siempre”.

A comienzos de este mes, Bullrich ordenó el inicio de una investigación interna contra el ex director nacional de la fuerza, luego de que se conociera que su nombre aparece mencionado en los chats que halló la Justicia en el teléfono de la secretaria del ex presidente Alberto Fernández, en el marco de lo conocido como el escándalo de los seguros.

Además, mediante la resolución 786/2024, publicada en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad intervenir en las actuaciones disciplinarias iniciadas contra Severino, con el objetivo de establecer si hubo irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. De esta manera, estableció que la dirección “colaborará con las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal, en la medida en que ellas lo permitan, en las investigaciones orientadas a esclarecer el caso e identificar a los responsables, siempre en el marco de los hechos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad”.

A su vez, instruyó al “director nacional de la Gendarmería y a toda las áreas que hayan tenido una participación directa o indirecta en la contratación de seguros y otros beneficios cuya prima se descuenta de las planillas de remuneraciones del personal, a resguardar bajo su responsabilidad la totalidad de la documentación vinculada con las contrataciones y negociaciones correspondientes a esos rubros, a partir de 2021, inclusive”.

En su considerando, la norma alega que “las investigaciones llevadas a cabo por la justicia relacionadas con los contratos de seguros por parte de diversos organismos del Estado nacional surge que estos contemplaban una participación de intermediarios (brokers) que encarecían innecesariamente el costo del producto, fundamentalmente a partir de la emisión del decreto N° 823/21 que instruía la contratación con la Empresa Nación Seguros S.A”.

“Casos como el presente, que involucran posibles actos de corrupción, requieren un control del Ministerio de Seguridad en forma simultánea con la tramitación de las actuaciones disciplinarias, sin perjuicio de la actividad que el ministerio ya ejerce con el objeto de garantizar la mayor transparencia en la investigación”, argumentó la cartera.