Vicepresidenta segunda del STJ abrió las Jornadas sobre Violencia, abordaje y acceso a Justicia

La iniciativa, dictada en modalidad presencial, es organizada y certificada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial.

La Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia estuvo presente en la apertura de las Jornadas “Violencia (s): Abordaje integral-Acceso a Justicia”.

En ese marco, la magistrada se dirigió a los presentes, ocasión en la que expresó que “es un placer para mí recibir este tipo de capacitaciones, justamente porque la idea, desde que me hice cargo de la supervisión del Centro Único de Capacitación, es otorgar la posibilidad de que diversas áreas del conocimiento, no solamente las estrictamente jurídicas, que es lo que nos compete como agentes y como operadores del servicio de Justicia en la Provincia de Santiago del Estero, estén involucradas con la Administración de Justicia; en este caso en particular, lo que se refiere concretamente a la cuestión de la violencia de género”.

Seguidamente, destacó que “los hechos que son de público conocimiento me relevan de insistir en la temática, porque no es una cuestión que pasa de moda, sino que continuamente está vigente porque se trata fundamentalmente de una cuestión cultural. Estos cambios justamente tienen un proceso que muchas veces no se producen en forma inmediata y espontánea sino que requieren de una gran educación, paso del tiempo y de una concientización, que se revela a través de actos positivos desde los organismos públicos y privados, a fin que ese cambio cultural que todos estamos demandando se produzca con el menor tiempo posible”.

En ese sentido, remarcó que, desde los distintos Poderes del Estado, se hacen distintas acciones positivas en el sentido de promover acciones en el sentido de capacitar y dar las herramientas necesarias, para que en situaciones límites, se pueda recurrir a los organismos.

Sobre el particular, manifestó que “a pesar de ello, sabemos que en ocasiones hay trabas de otras índoles, que impiden el acceso tanto a las mujeres como a los colectivos que sufren hechos de violencia, el acceso a una respuesta rápida”.

Para concluir, la Dra. Rodríguez manifestó: “Les deseo el mayor de los éxitos e instalemos el tema en todos los ambientes en donde nos desarrollamos, desde el Derecho, Psicología, Sociología y todas las áreas del conocimiento. También ratificar el compromiso que, desde hace cinco años que ejerzo la magistratura desde el STJ, es que puse énfasis, inclusive en mi discurso de asunción, de una acción comprometida con las políticas de género y con la erradicación de la violencia de género”.

A continuación, disertó la Lic. Claudia Osorio Meneghini, jefa del Área de la Mujer de la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM) del Poder Judicial y la Lic. Guadalupe Carreras, integrante del equipo interdisciplinario de la mencionada dependencia.

En la oportunidad, estuvo presente la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Lic. María Rosa Barbarán; funcionarios e integrantes de equipos técnicos vinculados con la temática del Poder Judicial; autoridades de la alta casa de estudios; estudiantes e invitados especiales.

Las actividades se realizan en el marco del convenio que suscribieron, oportunamente, la Oficina de Protección de Violencia Familiar y la Mujer del Poder Judicial provincial y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

La propuesta académica tiene por objeto desarrollar conceptos y buenas prácticas vinculadas al abordaje de las personas que sufren violencias y de las personas que ejercen violencias, desde el servicio de Justicia.

Cabe indicar que los encuentros continuarán durante los meses de agosto y septiembre, en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero.