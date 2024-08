La feroz reacción de Yanina Latorre tras el descargo de Tamara Pettinato por el video con Alberto Fernández

La panelista de LAM se volcó a las redes para opinar sobre lo que dijo su colega en la primera aparición pública tras desatarse el escándalo mediático.

La reaparición de Tamara Pettinato en medio del escándalo que generó la difusión de un video en el que aparece junto a Alberto Fernández generó mucha repercusión en las redes. Una de las que se mostró indignada fue Yanina Latorre.

La panelista de LAM (América) publicó un tuit en el que descargó su furia contra Pettinato por lo que dijo en la apertura del programa Final Feliz (Blender). “QUE CARADURA”, escribió así, con mayúsculas.

Latorre había sido letal cuando explotó el tema, hace unos días. “Qué país del orto tenemos. Yo creí que él era un boludo, pero es peligroso, es hijo de puta, es perverso, es violento y es muy patética la manera en la que se manejó e hizo todo”, había comentado en su programa de radio de El Observador.

Además, la conductora había cuestionado la actitud de Tamara. “Creo que no hay un delito tipificado por entrar a la una de la tarde a tomar cerveza al despacho del presidente. Pero está mal. No se hace. Porque no te podés poner en pedo en el horario en el que un tipo como el presidente está laburando. Ninguno de los dos debería permitirlo. Estas cosas ocurren porque hay dos que lo aceptan”, había opinado.