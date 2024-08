El impactante mensaje de Furia: “Debido a mi leucemia, hoy mi sueño se terminó”

La exparticipante de Gran Hermano detalló los desafíos a los que se enfrentó tras el diagnóstico y el cambio de vida que debió aceptar.

Un emotivo mensaje de Juliana Furia Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, sorprendió en las ultimas horas al poner en palabras las consecuencias de su lucha contra la leucemia y el impacto que su diagnóstico de salud tuvo en sus sueños y su vida cotidiana. “¿Cómo afecta el ejercicio al cáncer?”, se titula el texto que la doble de riesgo compartió con su público junto a una serie de videos con sus entrenamientos y el efecto que ejercicio hace en ella.

“Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó”, comenzó fuerte su relato, sin dejar lugar a especulaciones sobre cómo impactó la enfermedad y cómo afectó sus planes. “Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes”, compartió con sus 800 mil seguidores, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Al referirse a su presente, la mediática no ocultó sus sentimientos: “Mis marcas eran números tan geniales que me da tristeza no poder competir”, aunque pese a las dificultades físicas actuales, la joven destacó los beneficios del deporte durante su tratamiento: “Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en un 35%. Este efecto positivo es similar al impacto del ejercicio en otras afecciones”.

Es por ello que, pese a lo mencionado anteriormente, dejó en claro que “el deporte me sanó y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar”. También compartió otras cosas que la ayudaron en su recuperación: “El ayuno y el método Wim Hof logró demostrar que podemos incidir e influenciar nuestro sistema inmunológico. Yo comparto lo que a mi me hace bien. Los invito a cambiar sus vidas. ¡Los amo!”.

De inmediato, el video comenzó a recibir los más variados mensajes de sus seguidores, con expresiones en las que se le agradecía este tipo de contenidos en sus publicaciones: ”No sabés la alegría que me da que promuevas el deporte en las personas con cáncer, hace dos años que estoy atravesando un cáncer de mama y la actividad física me cambió la vida. Es verdad, incluso está comprobado que si haces ejercicio físico un día antes de recibir quimioterapia, la recibís de una forma completamente distinta. Gracias por promover esto”.

Por su parte, otros comentarios dejaron a las claras la influencia que sus palabras pueden tener en el resto: “Sos una mujer muy fuerte, que enfrenta la vida con buena vibra y con pasión. Bella, seguiré tus consejos y empezaré a hacer un poco de actividad física, aunque con tantas horas trabajando como docente para subsistir no me da el tiempo. Pero voy a proponérmelo por salud. Gracias por tanto aprendizaje. Te amo”.