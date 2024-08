Denuncia contra Alberto Fernández: pidieron informes al Gobierno y el jueves declarará la secretaria del ex presidente

El fiscal Ramiro González fijó el cronograma de testimoniales para la semana que viene. Además de María Cantero, están citados la periodista Alicia Barrios y el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.

En el marco de la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género, el fiscal federal Ramiro González ordenó este viernes solicitar informes a la secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei: quiere detalles de todos los viajes realizados por Fabiola Yáñez a la provincia de Misiones en el año 2021. El dato no es menor: la ex primera dama dijo que viajó a esa provincia luego de haber sido golpeada por el ex presidente, indicaron fuentes judiciales.

Lo que quiere saber el fiscal es la nómina del personal que integró la comitiva, las fechas de ida y regreso y las actividades de agenda oficial. Pero también reclamó el legajo médico entero de Fabiola en la clínica Fertilis.

En tanto, el fiscal puso en marcha el escenario para comenzar a tomar declaraciones testimoniales ya ordenadas. El próximo jueves 22 de agosto, se ordenó escuchar a la periodista Alicia Barrios, a las 10.30 de la mañana. Un rato después, a las 12, deberá presentarse como testigo en Comodoro Py María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández e investigada en la causa de los seguros. El teléfono de Cantero, secuestrado en esa investigación por corrupción que salpica al ex presidente, fue lo que puso al descubierto los golpes que, más tarde, denunció Fabiola Yañez.

Para el el 26 de agosto de 2024 a las 10 el fiscal espera a Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández. Su testimonio también se aguarda con expectativa.