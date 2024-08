Alfredo Casero habló y liquidó a Fabiola Yañez, Tamara Pettinato y Pablo Echarri

El actor no ocultó lo que pensaba cuando le preguntaron su opinión sobre la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez inició contra Alberto Fernández.

“A mí no me sorprendió nada porque todos más o menos sabíamos a las personas que estábamos poniendo ahí. Me parece muy raro y muy penoso que la gente haya sido tan estúpida de no haberse dado cuenta de la calidad de gente que estaban votando”, disparó en diálogo con A la tarde (América).

En cuanto al calvario que la ex primera dama relató haber vivido durante los últimos años en pareja con Fernández, agregó: “Que ella es una pobrecita... todo el mundo juega el juego que le conviene hasta que le conviene y después te tiran a la mierda como si fueras una basura. Hay que bancársela, Fabiola”.

Al ser consultado sobre el video de Tamara Pettinato tomando cerveza con Alberto en el despacho presidencial, Casero lanzó: “Yo no sabía que era tan linda, es linda mina. Ella puede hacer lo que se le canta el culo, pero se mandó una cagada muy grande que va a tener que pagar”. “Me molesta que prendan fuego a una mina por hacer eso. Cada uno sabe el dolor y la delicia de ser lo que es”, agregó.

Qué dijo de Pablo Echarri

"Decile a Pablo Echarri que por qué no me finge esta demencia acá", sostuvo Casero sobre el actor. "Ta loco. No me importa lo que diga Pablo Echarri", agregó.

El marido de Nancy Duplaá había dicho con respecto al expresidente Alberto Fernández que los peronistas tenían que fingir demencia a la hora de votarlo.