La emoción de Melody Luz por su vuelta al teatro después de ser mamá: “Es mi manera de renacer”

La bailarina habló de “Indómito historia”, la obra que se estrena el 12 de septiembre en el Teatro Metropolitan bajo la dirección de Erik Ferreyra.

Melody Luz regresa al teatro después de ser mamá de Venezia con Indómito historia, un espectáculo de danza y acrobacia, dirigido por Erik Ferreyra. Entusiasmados y felices con la desafiante puesta artística y coreográfica, la bailarina y el director conversaron de cara al debut.

En este espectáculo se narra la historia de Lili (Gimena Nykolyn), una joven que persigue su sueño de ser artista, pero para eso deberá enfrentarse a Keyla (Melody Luz). “Creo que este personaje va un poco con mi naturaleza o por lo menos con el estilo que hago y enseño, que es el fem style, que se pone un poco en ese lugar de mala, de empoderada, de líder”, destacó la bailarina. Y agregó: “No me costó mucho porque me gusta hacer de mala, lo siento bastante natural, pero sigo construyéndolo desde lo actoral”.

Con esta obra, la artista regresa al teatro después de haber sido mamá de Venezia, fruto de su relación con Alex Caniggia. Al respecto, se sinceró: “Esta obra vino a mí en un momento perfecto, lo manifesté mucho y creo que cada vez que puedo se lo agradezco a Erik porque yo pensaba que después de ser mamá y también de ser pareja de... como que me iban a dejar de lado o no me iban a tener en cuenta”.

“Esta es como mi manera de renacer tipo Ave Fénix. Más mujer porque al ser madre me siento con el útero ahí a flor de piel. Por suerte siento que voy a poder callar muchas bocas y hacer sonreír a mis papás, que no hay nada que me haga más feliz”, sostuvo.

Consultada acerca de en qué cuestiones se identifica con el concepto de indómito, reflexionó: “Siento que soy indomable, o sea, no me importa nada de lo que digan los demás. Yo voy a seguir mi sueño que es bailar, si puedo seguir inspirando a otras mujeres también y por sobre todo a mi hija de que una puede ser madre, puede ser mujer y puede seguir creando y haciendo lo que a una le gusta”.

La bailarina señaló que conjugar la maternidad y el trabajo con una tarea sencilla, pero destacó el rol de Alex como papá. “Para repartir mis tiempos, cuento con una niñera, que es mi mejor amiga de toda la vida. Sin su mano no podría. Y Alex desde un principio entendió que esto es trabajo y que esto es lo que yo quería. Así que cuando no está conmigo, está con él y si no con Noelia”, explicó.