Victoria Villarruel suspendió su viaje a Mendoza para homenajear a San Martín

Según fuentes oficiales, se debe a un cuadro de baja presión. Villarruel tampoco estuvo presente en el acto de las FFAA.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, canceló está mañana su visita a Mendoza. Allí, tenía previsto encabezar el acto oficial por la conmemoración del 174° aniversario de la muerte del General José de San Martín. Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, Villarruel se levantó con "presión baja" por lo que "prefirió no viajar". Por otro lado, el resto de la comitiva - integrada por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Gustinian - si voló a Mendoza. Villarruel no viajará a Mendoza Durante la jornada de hoy se esperaba que la vicepresidenta viajará a la provincia cuyana, donde iba a ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, tras levantarse con presión baja le recomendaron ausentarse en el viaje. La agenda propia de Villarruel para el feriado estipulaba dirigirse al Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras. Allí, compartiría una recorrida por el lugar - junto al gobernador Cornejo-, donde iban a montar representaciones teatrales sobre la gesta de San Martín y el Ejército. Luego se esperaba que ambos se dirigieran a una explanada para el acto protocolar. Ya era conocido que tanto Javier Milei y Villarruel iban a concurrir a actos separados para este 17 de agosto. Mientras que la vicepresidenta tenía pactada su agenda en Mendoza, el economista libertario tiene planeado ir esta noche, a las 20, al Regimiento de Granaderos a Caballo con parte de su Gabinete. No es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud. El pasado 9 de julio, lo mismo ocurrió para la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, cuando se ausentó tras alegar tener una "fuerte gripe". La cancelación llega en medio de un clima de tensión interna en La Libertad Avanza, luego de que Villarruel no asistiera este viernes al acto en las FFAA encabezado por Milei. La última vez que se los vio juntos en público fue en el acto de inauguración de la última Exposición de La Rural, donde el Presidente saludó con un beso en la mejilla a su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro. Nota en desarrollo...