Con un izamiento de bandera iniciaron las actividades conmemorativas del Gral. San Martín en La Banda

El izamiento de bandera en la plaza Manuel Belgrano dio inicio a las actividades protocolares organizadas por el municipio y la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda, para conmemorar el 174° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En la oportunidad, estuvieron presentes el viceintendente Gabriel Santillán que estuvo acompañado por autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal, y por referentes de instituciones intermedias.

En la ocasión, el viceintendente Gabriel Santillán, destacó: "Como todos los años y siempre en conjunto, el municipio encabezado por el Intendente Roger Nediani, el Honorable Concejo Deliberante y las instituciones intermedias como la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana, siempre están aportando y pregonando a defender y sostener el legado de San Martín".

"Es por eso que hoy estamos aquí desde bien temprano para realizar el izamiento de nuestra bandera nacional. Después vamos a tener el acto protocolar y ellos también han preparado actividades muy importantes para el día domingo, una bicicleta y otras propuestas interesantes".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda, Graciela Padilla, señaló: "Creo que este año es propicio reflexionar sobre lo que él nos dejó. El legado de renunciamiento, él renunció a la gloria en la propia tierra para privilegiar la gloria de la libertad y el entendimiento. Recuerden que en 1829 cuando vino por última vez al Río de la Plata quedó de Montevideo y no bajo a Argentina porque estábamos inmersos en las luchas entre unitarios y federales".

"En ambos bandos había gente que habían sido granaderos y él no quiso esto, él dijo esto no es lo que tiene que ser, no había luchado para eso. Entonces hay que imaginar su gran frustración al ver a sus hombres enfrentados".

Agregó: "Hoy más que nunca debemos luchar para entendernos, que todo pasa y que las luchas internas no sirven de nada, tenemos que ser proclives al entendimiento, al cariño y al respeto por el otro".

"Nuestra asociación tiene 65 años de vida institucional dónde hemos atravesado por todas las etapas. Hoy tengo el honor de presidir, pero van a venir otras generaciones y eso es lo que tenemos que propender, propender al diálogo, a trabajar para la comunidad como lo hacemos nosotros y trabajar por el bienestar de la comunidad".