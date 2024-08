Alerta por viruela del mono en Argentina: confirman el sexto caso y ya son 4 las provincias afectadas

El paciente ya fue dado de alta. Afirman que es una cepa distinta a la que se reportó en África, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara a la enfermedad como emergencia de salud pública internacional.

Los casos de viruela del mono (mpox) pusieron el mundo en alerta luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarara como emergencia de salud pública internacional. En Argentina, confirmaron el sexto caso de la enfermedad en Corrientes y ya son 4 las provincias que registraron pacientes con el virus. Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y ahora Corrientes son los lugares donde se han detectado casos de viruela del mono. Con respecto al último registrado, las autoridades aseguraron que ya fue dado de alta. El ministro de Salud Público de la provincia, Ricardo Cardozo, fue quien confirmó el nuevo caso y se refirió al estado en el que se encuentra el paciente: "Ya está de alta y con buena evolución", infirmó El Litoral. Además, tras conocer la noticia, la cartera sanitaria puso en marcha medidas de prevención y control en el aeropuerto de Corrientes Piragine Niveyro. De todas formas, según indicó la Dirección de Epidemiologia provincial a Infobae, no se trata de la nueva variante que se detectó en África, sino de la cepa que ya había registrado casos en el país en 2022. Viruela del mono: síntomas y cómo se transmite Según la OMS, la enfermedad es causada por el virus de la viruela símica que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 a 21 días. Los síntomas que suelen presentarse son: fiebre; cansancio; dolor muscular o de cabeza; inflamación de los ganglios; dolor en la región genital, el ano o el recto; lesiones en la piel o mucosas que pueden ser manchas rosadas planas o sobreelevadas, úlceras, ampollas o costras. Estas últimas producen un dolor muy intenso y pueden ser pocas o muchas y ubicarse en cualquier parte del cuerpo, aunque son frecuentes en la región genital o anal. La enfermedad puede transmitirse de dos maneras: Por contacto cercano o estrecho con lesiones, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como toallas y ropa de cama.

Una persona gestante cursando la infección puede transmitirla al feto desde la placenta, y durante o después del nacimiento a través del contacto piel con piel. En la transmisión de persona a persona, también está incluido el contacto sexual. Además, es importante aclarar que durante las relaciones íntimas puede ocurrir aunque no exista penetración o se use preservativo. Aquellas personas que interactúan estrechamente con una persona enferma de Mpox, incluidos los trabajadores de la salud, convivientes y las parejas sexuales, corren un mayor riesgo de infección.