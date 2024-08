Santiago Rugby superó a La Querencia y se consagró campeón del Regional C del NOA

El equipo santiagueño se impuso por 36-23 y ascendió a la segunda categoría del rugby de la región.

Santiago Rugby se alzó con el título del Regional C del NOA tras vencer a La Querencia RC por 36-23 en una intensa final disputada en la cancha de Costanera Norte y Noveno Pasaje, en Santiago del Estero.

El triunfo de Santiago Rugby se cimentó en una sólida actuación colectiva, con Mauro Chávez aportando un penal, una conversión y un try, mientras que Santiago Collado sumó dos penales y un try. La figura destacada del encuentro fue Gabriel Gómez, quien anotó cuatro tries, asegurando la ventaja definitiva para su equipo.

Esto marca un logro importante para Santiago Rugby, que ahora competirá en la segunda categoría del rugby regional, elevando el nivel competitivo del club y consolidando su crecimiento en el deporte.