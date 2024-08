El Gobierno volvió a bajarle el tono a la tensión entre Milei y Villarruel: "Tienen diferencias solo en temas concretos"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo: "La Vicepresidenta asiste a las reuniones de gabinete, aunque esta última no vino, pero ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente".

El Gobierno volvió a bajarle el tono a la tensión entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel, tras la ausencia de la titular del Senado en una cena de camaradería organizada por las Fuerzas Armadas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo: "Tienen diferencias solo en temas concretos".

Francos dijo: "Yo creo que las cosas son las relaciones normales entre un Presidente y su Vice, a veces con acuerdos totales y sustanciales y a veces con diferencia de opiniones en algunos temas pero esto siempre pasa, son dos dirigentes políticos que cumplen roles diferentes, institucionales, y cada uno es el suyo, pero ellos tienen relación".

El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio Mitre: "La Vicepresidenta asiste a las reuniones de gabinete, aunque esta última no vino, pero ella asiste a las reuniones de gabinete y participa y habla con el Presidente, así que no creo que haya problemas sustanciales. Yo no estoy dentro de esa conversación, pero no creo que tengan diferencias sustanciales, tienen coincidencias sustanciales y por ahí tienen diferencias en algunos temas concretos".

Francos dijo además, sobre la ausencia de Villarruel en una cena de camaradería organizada por las Fuerzas Armadas: "No conozco el detalle, pero según entiendo por lo que me dijo el ministro de Defensa (Luis Petri) Victoria estaba invitada al acto, por supuesto". Pese a que, como anticipó TN, Villarruel no recibió la invitación para ir a la cena en el ministerio de Defensa, convocatoria que estaba a cargo de la Secretaría General de Presidencia, encabezada por Karina Milei.