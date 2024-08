Terror en el Turismo Carretera: se prendió fuego el auto de Mazzacane, que salió de entre las llamas

Ocurrió durante la primera vuelta de la décima fecha, que se llevó a cabo en el Autódromo de Buenos Aires.

El piloto Gastón Mazzacane vivió un momento estremecedor este domingo durante la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera, cuando su Chevrolet Camaro se incendió en plena carrera. El incidente ocurrió en la segunda vuelta del circuito 12 del Autódromo de Buenos Aires, en uno de los tramos más veloces, a cerca de 280 kilómetros por hora.

Mazzacane, de 49 años y ex piloto de Fórmula 1, logró salir del vehículo por sus propios medios antes de que las llamas consumieran la parte trasera del auto. "Empezó a salir fuego y no me quedó otra que parar. No tuve tiempo para más", declaró Mazzacane, quien, pese a la inhalación de gases, se encuentra en buen estado de salud.

El incidente obligó a neutralizar la carrera, que finalmente fue ganada por Juan Martín Trucco con un Dodge Challenger. Julián Santero, al volante de un Ford Mustang, y Agustín Canapino, quien volvió a la categoría tras su paso por la IndyCar, completaron el podio.