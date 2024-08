El ministro de Salud de Kicillof advirtió que viene un brote de dengue muy grave: “Va a ser desquiciante para la gente”

Nicolás Kreplak criticó la falta de un programa conjunto para erradicar a la enfermedad y alertó que no hubo una campaña de erradicación en el norte.

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak criticó al gobierno de Javier Milei por la falta de coordinación nacional para prevenir un nuevo brote de dengue y aseguró que cuando el problema estalle en los próximos meses"será desquiciante para la gente".

"La falta de diálogo del Gobierno con las provincias es una de las partes principales del problema. Si esto sigue de esta manera la parte más seria del problema se va a ver en la próxima epidemia de dengue que probablemente venga muy grave", advirtió Kreplak.

En diálogo con Futurock, el ministro de Axel Kicillof dijo que por el momento "cada provincia adopta su criterio para abordar el tema" y que la falta de coordinación por parte del Gobierno nacional resultará "desquiciante para la gente".

"La gente no sabrá qué hacer. No saber si se vacunará, donde, como. Depende de si cruza una calle o no. Estamos en un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitada. Y lo que viene para diciembre, creemos que es grave", anticipó Kreplak.

"Este año está pasando algo que ya había sucedido antes. Durante el invierno, seguimos teniendo casos de dengue en el norte argentino. No hubo una campaña de erradicación del dengue en el norte. Tendría que haber habido durante este invierno porque es una responsabilidad nacional -enfatizó-. Enviar todas las fuerzas sanitarias necesarias para erradicar el dengue, porque ahora ya no viene de otros países como sucedía años atrás. Vamos a tener contagios propios y de circulación interna", opinó.

Y explicó: "La enfermedad se mueve desde el norte. Sobre todo con las personas que se trasladan, porque es la que llevan la enfermedad a lugares en las que no se padecían en invierno. Probablemente en diciembre vamos a empezar con este tema y seguramente será de mucha gravedad. Y cuando algo se repite ya no es un error", repitió el ministro de Salud.

Kreplak aseguró que la vacuna que está en el país es "eficiente, segura y cara", pero admitió que "no hay cantidad suficiente para abordar una vacunación para todos".

"Individualmente, es una buena opción la vacunación; pero hay que definir bien a qué grupos necesariamente hay que vacunar. Los que tienen más riesgo. Los más jóvenes que son los que más se contagian (15 a 20 años), y la más grande", dijo el ministro

En ese sentido, recordó que la vacuna no es apta para personas mayores de 60 años y que habría que focalizarse en la franja que va de 50 a 59 porque son los que "corren riesgo de muerte".

Kreplak insistió que ante la falta de coordinación nacional, varias provincias iniciaron sus propios planes y que en la mayoría se adoptó el vacunar a aquellos que ya padecieron la enfermedad. "El año pasado vivenciamos los dengues tipo 1 y 2; y todo hace suponer que para este año tendremos, el tipo 3. Y sabemos que si te contagiaste con cierto tipo, y este año te contagias con otra cepa, el riesgo es mucho más grave", advirtió.

Y aseguró que en la provincia de Buenos Aires, en un par de semanas tendrá lanzamiento "un plan para darle pelea al dengue".

A principios de julio, el gobierno nacional, a través de su ministerio de Salud, confirmó que la vacunación a provincias del norte a jóvenes entre 15 y 19 años arrancaban durante este mes. La notificación fue recibida por Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago Del Estero y Tucumán, quienes integran inicialmente el Plan de abordaje integral del Dengue 2024-2025.

En abril pasado el registro de 2024 detectó un brote histórico de la enfermedad en el país. Con casi 400 mil casos, con más del 90% siendo autóctonos.

"La incidencia acumulada hasta el momento para la temporada es de 842 casos cada cien mil habitantes", indicó la cartera sanitaria. Cifras que cuadruplicaron (3,25 veces más) lo registrado durante la temporada anterior, en el 2023.