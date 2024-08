Expusieron las pautas de aplicación de la Ley de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria en Santiago

El Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales fue el ámbito donde se realizó la presentación de los alcances de la Ley Provincial Nº 7330.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, encabezó el acto de presentación de la nueva modalidad de conciliación a aplicarse en el Fuero Laboral, quien estuvo acompañado en el estrado por la vicepresidenta segunda del Alto cuerpo, Dra. Ana Rosa Rodríguez; la ministra de Justicia y DD. HH de la Provincia, Dra. Matilde O`Mill y la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán.

También estuvieron presentes magistrados de las distintas instancias del Fuero Laboral y funcionarios judiciales.

En ese marco, el Dr. López Alzogaray dio la bienvenida a los asistentes, ocasión en la que manifestó: “Esta iniciativa me parece muy útil porque, muchas veces, desde el Estado aparecen compartimentos que no se relacionan. Eso produce en la sociedad cierta desinteligencia, que en definitiva se traslada a que la sociedad no tenga un camino de resolución de conflictos”.

Por ello, sostuvo que “creo que esta iniciativa se encamina a que haya una mayor relación entre las áreas del Estado, en aras de que la sociedad busque mejores caminos para la resolución de conflictos”.

En tanto, la Dra. Matilde O´Mill, consignó que "todos formamos parte del mismo sistema. Tanto el Estado, en su conjunto, tiene como fin el bien común, que no es otra cosa que crear el clima exterior que permite a cada ciudadano formar su propia vocación. Y en este caso, tenemos que crear ese clima, que promueva, proteja relaciones laborales fuertes, que fortalezcan el tejido social de nuestro Santiago del Estero”.

A continuación, sostuvo que “el espíritu de la ley viene a seguir una línea que se marca en el año 2005, cuando el gobernador empieza a trabajar muy fuerte en lo que es lo generación de empleo a través de lo que es el desarrollo industrial, turístico, económico, porque las relaciones laborales, el desarrollo económico y el crecimiento de la provincia son partes del mismo objeto”.

A su turno, la Prof. Julia Comá indicó que "nosotros somos eslabones de una cadena que estamos al servicio de la comunidad y, en esto, creo que lo que podamos llegar a lograr a partir de septiembre, es esencial al servicio de la gente".

Seguidamente, el Dr. Felipe Alegre Viaña, ex magistrado del Fuero Civil, se refirió a las pautas de aplicación de la Ley en Santiago del Estero. En ese sentido, destacó los aspectos más relevantes de la norma en lo que se vincula por la importancia y los beneficios de la Conciliación lo que implica una descongestión de los Tribunales; ahorro de tiempo y recursos; preservación de la relación laboral; flexibilidad y adaptabilidad; facilitación del diálogo; soluciones personalizadas y amistosas; confidencialidad; cumplimiento voluntario.

Además, detalló el procedimiento de la Conciliación Laboral en la provincia, en lo que respecta a las etapas; presentación del reclamo; citación a las partes; audiencia de conciliación y acuerdo o no acuerdo.

Para concluir con las exposiciones, informáticos que desarrollaron el software a utilizar, explicaron que el programa está destinado a simplificar y automatizar los procesos de la Dirección de Conciliación Laboral Obligatoria.

Al respecto, los profesionales indicaron a los presentes el funcionamiento del software, en lo que refiere a la creación de un usuario y los pasos para la carga de datos que solicite el sistema.