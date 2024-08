Caso Loan: ya no hay posibilidad de saber si la sangre de la Ford Ranger era del pequeño

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación. El primer análisis fue negativo y se solicitó analizar nuevamente, pero el Instituto Médico Forense de Corrientes “tampoco logro encontrar material genético en cantidad suficiente como para efectuar ulteriores cotejos”.

La primera pericia al rastro hemático levantado de la rueda de la Ford Ranger blanca del capitán de navío (RE) Carlos Pérez dio que se trataba de sangre humana y que el perfil genético era masculino, pero que no correspondía a Loan Danilo Pérez, el nene desaparecido en el paraje Algarrobal de Corrientes desde el 13 de junio pasado. Entonces, se pidió repetir el análisis: la respuesta fue frustrante para los investigadores.

Ya no hay chance de saber si esa evidencia hallada en la camioneta del detenido era del niño de 5 años, explicaron fuentes del caso.

Se trata de la muestra del guardabarros delantero derecho de la que se había logrado aislar un perfil completo masculino, que no coincidía con el de Loan. “El material vuelto a peritar por el Instituto Médico Forense de la provincia de Corrientes, perteneciente a la Ford Ranger citada, tampoco logró encontrar material genético en cantidad suficiente como para efectuar ulteriores cotejos”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Y agregaron que “en las restantes muestras enviadas a la División Laboratorio Químico no se halló material genético en cantidad suficiente para ser utilizada”.

Loan

¿Por qué puede ocurrir esto? “El ADN de la sangre se obtiene de los glóbulos blancos y no de los glóbulos rojos, que son los que reaccionan al Blue Star. La baja presencia de glóbulos blancos en comparación con los glóbulos rojos dificulta el trabajo genético sobre este tipo de materiales”, respondieron a la pregunta a los investigadores del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Y, entonces, qué significa esto en la causa: Que la primera pericia al rastro hallado en el guardabarros de la camioneta fue la única que se pudo completar y dio negativo, y ya no hay chance de saber si estuvo bien o mal hecha. Y tampoco hay posibilidad de cotejar las otras muestras.

El resultado del cotejo de ADN masculino a la Ford Ranger se obtuvo el pasado 13 de julio. Fue un golpe a la teoría del accidente que había introducido Laudelina Peña y que ponía en la mira al matrimonio de Pérez y María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal también presa por la sustracción y el ocultamiento del niño.

Lo que sigue sin respuestas es qué hacía una mancha de sangre de un hombre en el guardabarros de un vehículo de uno de los detenidos.

Malas noticias

Mientras tanto, otro de los detenidos que recibió una mala noticia fue el ex comisario Walter Maciel. “No se hizo lugar al pedido de excarcelación” que había hecho cuando era patrocinado por una defensora oficial, dijeron fuentes del caso.

Incluso, no bien asumió la defensa del ex comisario, Miguel Ángel Pierri le había comentado a este medio que “no” iba a seguir adelante con ese planteo ante la Cámara Federal de Corrientes, que aún no se expidió.

El caso

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal. La investigación está a cargo de los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Hasta el momento, no hay pistas firmes que ayuden a encontrar al menor de 5 años.

Lo cierto es que por el caso ya hay siete detenidos y ocho imputados: Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina; Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, pareja amiga de Benítez; María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el matrimonio conformado por la ex funcionaria municipal y el capitán de navío retirado; Walter Adrián Maciel, el comisario que estuvo a cargo del operativo de búsqueda en un primer momento; y Laudelina Peña, tía de Loan.

En tanto, el ex policía Francisco Amado Méndez fue liberado, pero sigue investigado.