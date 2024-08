Denuncian a jefes policiales salteños por robos, sobornos y tráfico de drogas

La investigación causó gran revuelo en la vecina provincia. Los denunciados son jefes de la Unidad Regional 8.

Integrantes de la Policía de Salta denunciaron a los directores de la Unidad Regional 8 Pichanal por encubrir diferentes hechos delictivos que, según señalaron, desde hace varios meses se vienen cometiendo en el destacamento Rivadavia Banda Sur. En conocimiento de lo que efectivos policiales realizan fuera de la ley, los comisarios a cargo de la unidad hacen la vista gorda dado la connivencia con el delito. Por el momento no hubo ningún tipo de comunicación por parte de los organismos mayores encargados de velar por el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo con lo denunciado, y a lo publicado por El Tribuno de Salta, los jefes de la UR 8, comisario general Mariano Velázquez y el comisario mayor Cristian Chaile Maldonado, saben acerca del accionar ilícito de algunos policías del destacamento Rivadavia y no hacen nada. Al parecer estos malvivientes disfrazados de policías llevan a cabo procedimientos ilegales en los que interceptan a los bagayeros, a quienes les quitan lo que transportan, elementos que nunca son documentados como secuestrados. Por el contrario, siguen bajo la sombra de la ilegalidad y luego son vendidos por los mismos policías. A veces los mismos elementos son utilizados como "obsequios" para sus jefes para "comprar" el silencio que necesitan en el marco de la impunidad.

Además del robo de bolsones (hojas de coca) o el secuestro de neumáticos que luego son vendidos por los policías, las denuncias también señalan delitos como el tráfico de droga y hasta la exigencia de pagar el silencio con favores sexuales, que accederían por temor a represalias.

Tapar todo con favores

Lo de los favores sexuales que exigirían los directivos de dicha unidad en el norte provincial está vinculado a los favores y/o regalos que los jefes piden, según la denuncia, como una forma de tapar los ilícitos que se cometen por parte del personal policial. Muchas veces el personal policial femenino debe acceder a las exigencias de los jefes para no sufrir las consecuencias o ser trasladadas a destinos inhóspitos. La acusación señala que los jefes exigen se les realice asados o el regalo de cabritos o lechones para silenciar lo ocurrido.

Abuso de autoridad

Quienes deciden no ser parte del entramado delictivo que estarían llevando a cabo los directivos de la Unidad Regional 8 junto a algunos efectivos de dependencias policiales en esa zona sufren las consecuencias y son maltratados por parte de los jefes.

Los jefes y oficiales que "están bajo las órdenes del comisario General Velázquez sufren maltratos, deben permanecer callados para evitar las represalias, abusándose de sus facultades", indicó el denunciante. Según señala, todo quedó evidenciado en las planillas de arresto que el superior ejerció con los jefes de las comisarías y dependencias que pertenecen a esa unidad.

Utilizan el móvil policial para uso personal

Entre los reclamos y las denuncias efectuadas contra los jefes de la UR 8 señalaron, entre otras, que utilizan el móvil policial número 2226 para sus juegos. Llegaron hasta "prohibir" la utilización de dicho vehículo, dejando absolutamente desprotegidos a los ciudadanos de esa jurisdicción.

En el destacamento Santa Rosa, señala la denuncia, sorprendieron al personal policial de turno en una situación comprometedora con los detenidos, según se supo el policía se encontraba sin su uniforme y al ser consultado por este hecho sostuvo que se encontraba haciendo ejercicios.

Estas situaciones totalmente irregulares que denunciaron que ocurren en las dependencias que tienen a su cargo los jefes de la Unidad Regional 8, delitos e ilícitos que según manifestaron se vienen desde hace varios meses sin que nadie haga nada, por el contrario "tapan todo".

Quienes se atrevieron a denunciar claman por intervención judicial, que intervengan desde el Ministerio de Seguridad y hagan algo, dado que "la situación no da para más". Señalaron que hasta el momento no lograron tener respuestas favorables por parte de la Jefatura de la fuerza provincial, quienes "no toman ninguna medida respecto a los directivos de la Unidad Regional 8".