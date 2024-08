Brian Cox aseguró que el cine “esta en muy mal estado” por culpa de las películas de superhéroes

Cox criticó la forma en que estas producciones se han enfocado únicamente en generar millones de dólares a costa de subestimar las habilidades actorales de sus protagonistas.

El reconocido actor de cine, Brian Cox, conocido por su papel en la aclamada serie de HBO, “Succession”, declaró en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo que la industria cinematográfica atraviesa una verdadera crisis. Brian aseguró que se trata de una etapa en la que la gran pantalla y la pantalla chica comienzan a desarrollar contenidos muy semejantes, lo cual termina siendo contraproducente.

El protagonista de Succession también indicó al responsable detrás de esta crisis: el cine de superhéroes.

“Lo que ha pasado es que la televisión está haciendo lo que solía hacer el cine”, explicó Cox cuando se le preguntó sobre el estado de la industria. “Creo que el cine está en un muy mal estado. Creo que ha perdido su lugar en parte por el elemento grandioso entre Marvel, DC y todo eso. Y creo que está comenzando a implosionar, de hecho. Estás perdiendo el hilo”.

Cox, que entre otros de sus papeles más recordados se encuentra el personaje de William Stryker en la exitosa secuela de ‘X-Men’, “X2″ en 2003, se burló de su participación clave en la creación de Wolverine dentro de la historia de la saga y cómo nunca recibió dinero por esto.

“Deadpool se encuentra... con Wolverine, a quien yo creé, pero lo he olvidado”, aseguró Brian añadiendo que estas producciones son motivadas simplemente por el dinero, aunque admite que este grupo reducido de actores ha sabido hacer su trabajo.

“Solo se ha convertido en una fiesta para ciertos actores para hacer estas cosas”, dijo Cox. “Cuando sabes que Hugh Jackman puede hacer un poco más, Ryan Reynolds... se van por ese camino y es taquilla. Hacen mucho dinero. No se puede negar”, declaró Cox reiterando su postura que estos actores están siendo subestimados al ser parte de estos proyectos.

Actores vs Marvel

Brian Cox no es la primera figura de Hollywood que comparte su descontento contra el cine de superhéroes. Una de ellas fue Jennifer Aniston, que hace unos años hizo una dura crítica a la sobresaturación de los contenidos de Marvel en las plataformas de streaming. Aniston también mencionó el uso excesivo de las pantallas verdes para efectos especiales en este tipo de producciones.

“Luego estás viendo lo que está disponible y está disminuyendo y disminuyendo en términos de… películas de Marvel. O cosas que no me piden que haga o que realmente me interesen como vivir en una pantalla verde”.

Jennifer Aniston

Jodie Foster, la dos veces ganadora del Oscar, comparte opinión con Cox, asegurando que estas producciones de superhéroes le están haciendo mucho daño a la industria fílmica.

“Los estudios que crean contenido de mala calidad para atraer a las masas y los accionistas. Obtienes el mejor rendimiento en este momento, pero arruinas la tierra… Arruinando los hábitos de visualización de la población estadounidense y, en última instancia, del resto del mundo”.

Jodie Foster

Jon Hamm, ganador del Globo de Oro por su participación en la aclamada serie Mad Men, criticó otro punto que también ha causado polémica sobre el Universo Cinematográfico de Marvel: el compromiso casi de por vida que los actores tienen que hacer con sus personajes.

“Los tratos que te hacen hacer son tan draconianos. Para mí, firmar ahora para hacer una película significa que estaría trabajando hasta los cincuenta años como ese superhéroe en particular… Es mucho trabajo en una cosa que no es necesariamente la razón por la que entré en el negocio”.

Jon Hamm