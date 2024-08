Desesperación en el B° Santa Lucía: varias casas se hunden y familias podrían quedar sin hogar

Sonia Bravo, una de las vecinas afectadas, describió la difícil realidad que enfrentan junto a otros vecinos.

En el barrio Santa Lucía, una situación crítica deja en alerta a varias familias debido a la aparición de daños estructurales en sus viviendas. Sonia Bravo, una de las vecinas afectadas, describió la difícil realidad que enfrentan junto a otros vecinos.

"Nosotros estamos pasando una situación bastante complicada, agravante diría yo, porque las casas se hundieron directamente en la plataforma. Las paredes se empezaron a abrir con grandes grietas, y en mi caso, el techo comenzó a desprenderse. Esto ha sido de repente, no fue algo progresivo. Empezó la semana pasada, con algunas marcas en las paredes, y de un día para otro se abrieron completamente", relató Sonia.

Las inspecciones realizadas por Defensa Civil han determinado que las viviendas ya no son habitables debido al peligro que representan. "Nos dijeron que no podemos seguir viviendo en nuestras casas porque es un riesgo para todos, tanto para nosotros como para los vecinos. Pero yo no tengo adónde ir, estoy sacando mis cosas de a poco mientras espero una respuesta que aún no llega", lamentó la damnificada.

Bravo lleva 12 años viviendo en el barrio junto con su familia. En medio de la incertidumbre, expresó su angustia por la falta de soluciones y la inseguridad de no saber qué pasará: "Estamos esperando que alguien actúe, que se informe y mande a gente idónea para revisar esto y determinar la causa, y qué solución nos van a dar, porque la verdad es que no tengo adónde ir".

Aproximadamente cinco viviendas en el sector se encuentran en la misma situación, pero según Bravo, su casa es la más afectada. "Yo sigo quedándome en la casa por mis cosas y por mis animales, pero mi mamá, que es discapacitada, y mi hijo menor están en la banda. Es una situación de angustia, porque cada vez que salgo a trabajar vuelvo con miedo a ver cómo está la casa", contó con preocupación.