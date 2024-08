Acompañada por vecinos, Fuentes habilitó la nueva iluminación led del barrio Parque

En compañía de vecinos y de representantes de instituciones del sector, la intendente Ing. Norma Fuentes dejó habilitada la nueva iluminación Led en la esquina de calles Ejército Argentino y Únzaga.

La Jefa comunal dejó inaugurada la obra de alumbrado público, con el tradicional encendido de luces de 1.000 metros lineales, que forma parte de las más de 6.000 cuadras reconvertidas al sistema de luz Led en toda la ciudad.

En su mensaje a los vecinos, la intendente Fuentes agradeció el acompañamiento y les manifestó que con la obra podrán disfrutar de un eje de gestión que la Municipalidad trazó con la reconversión lumínica.

“Cuando uno evalúa todo lo que se ha venido haciendo, con un trabajo permanente atraves de un eje claro, hoy el poder compartir junto a los vecinos, quienes me manifestaron que esto les va a cambiar la vida y eso habla de un Santiago del Estero con un crecimiento sostenido y de un proyecto de ciudad del que todos los sentimos orgullosos”, aseguró.

Estas obras se proyectan a partir de un plan estratégico Municipal, con un lineamiento claro y en el que trabajan los técnicos de la comuna junto a los vecinos.

Asimismo, la Ing. Fuentes destacó: “Hablaba con uno de los vecinos y me decía no solo la iluminación me da satisfacción sino porque mi hijo ha trabajado en la obra, y es lo que se genera con la obra pública, oportunidades, trabajo y que muchos profesionales tengan la posibilidad y muchas personas tengan el oficio de trabajar en nuestras calles”.

La jefa comunal resaltó el compromiso de continuar sumando nuevos puntos luz con tecnología LED a los ya concretados más de 32 mil en la ciudad, reconvirtiendo más del 50% de iluminación.

Por su parte, Silvia Gómez Acosta, en representación de los vecinos, expresó: “Los vecinos del barrio Parque queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la obra, porque esta iniciativa ha mejorado significativamente el bienestar de nuestros vecinos”.

Señaló además que, la iluminación ha transformado los espacios públicos haciéndolos más acogedores, y que permite disfrutar de las veredas. Acompañaron a la intendente en el acto, funcionarios del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales y miembros de entidades vecinales.

La obra inaugurada, comprende la colocación de nuevas columnas, con cableado aéreo, artefactos Led de 150 watts y comandos para automatizar la Iluminación y aptos para telegestión.