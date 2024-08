Anya Taylor-Joy protagonizará la adaptación televisiva de "How to Kill Your Family"

Se trata de una nueva colaboración de la actriz con raíces argentinas con Netflix, luego de Gambito de Dama.

La ganadora del Globo de Oro, Anya Taylor-Joy, volverá a colaborar con Netflix en la adaptación televisiva de la exitosa novela homónima de Bella Mackie de 2021, 'How to Kill Your Family'. La serie llegará cuatro años después de que la actriz protagonizase la aclamada miniserie de la plataforma, 'Gambito de dama'.

La serie sigue a Grace, una joven que tiene una familia complicada. Su padre es Simon Artemis, un multimillonario y un arribista social despiadado. Grace es el producto de una aventura que Simon dice no recordar, que dejó a Grace y a su madre a su suerte. Cuando su madre muere y Grace es rechazada por las personas que deberían amarla, transforma su ira en algo útil: matar a su familia distanciada a través de medios morbosamente creativos. Pronto, Grace se abre camino hacia la venganza y una herencia considerable. Pero su misión la aleja de lo que realmente necesita.

Anya Taylor-Joy

La serie de 8 episodios será escrita y contará con la produccion ejecutiva de Emma Moran ('Extraordinary'). LadyKiller Productions Inc. y Sid Gentle Films Ltd respaldarán este proyecto cuya producción ejecutiva correrá a cargo de Taylor-Joy, Mackie, Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger y Lee Morris.

Según dijo Taylor-Joy en un comunicado: "Tan pronto como di vuelta a la última página, supe que tenía que ser parte de esta historia. Después de un ligero acecho de la inimitable Bella Mackie, no podría estar más emocionada de colaborar con el equipo formado por las productoras ejecutivas Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger y Emma Moran. Estoy ansiosa por ensuciarnos aún más las manos".