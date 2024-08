Osvaldo Granados advirtió que para los analistas "si se devalúa, se acabó Milei"

Así lo informó en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Este jueves, el licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna diaria que se emite por Radio Panorama la actualidad política y económica del país.

El especialista comentó que el analista político Ricardo Arriazu advirtió que "si se devalúa, se acabó Milei. Se destroza lo quedaba y la inflación que pretendían que quede en 2% este mes. Y además llamó a tener cuidado con la desfinanciación del Gobierno. Si el Congreso le pide más gasto tendrá que buscar por otro lado porque el superávit no se negocia. No se puede gastar ni emitir de más de aquí en adelante".

"Considera que los riesgos políticos en La Libertad Avanza son entre diputados y senadores, pero Sturzenegger, Caputo, Karina y Milei no se mueven. Los demás se pueden pelear, no pasa nada", agregó.

Por otra parte, advirtió que "es muy difícil bajar el Riesgo País de 1500 puntos. "Cuesta mucho que el rebote económico se generalice, en los últimos meses está muy marcada la diferencia, le va bien a la minería, petróleo, agro, ganadería, canteras y minas"

"Va mal la economía del consumo, la construcción y la industria. La economía está muy heterogénea y no se terminó la reactivación, se tocó piso en marzo y abril, pero no hubo un rebote. No es una 'V', con mucha suerte puede ser una 'U'", agregó.